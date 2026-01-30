EXCLUSIVE: प्रभूचा कंटेन्ट अश्लील असूनही त्याला 'बिग बॉस मराठी ६'मध्ये का घेतलं? क्रिएटिव्ह हेडने दिलेलं उत्तर एकदा वाचाच

कलर्स मराठीवरील ''बिग बॉस मराठी ६' हा शो सध्या चांगलाच गाजतोय. या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना खुर्चीला खिळवून ठेवलंय. अशात घरात आता दुसरं एलिमिनेशन होणार आहे. घरातल्या प्रत्येक स्पर्धकाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय. मात्र त्यातही घरातील एक सदस्य ज्याला पाहून सगळेच शॉक झाले होते. जेव्हा तो आला तेव्हा याला का घेतलं असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला. हा स्पर्धक म्हणजे प्रभू शेळके. कुणीतरी एक गरीब घरातला मुलगा हवा म्हणून प्रभूला घेतलं का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर आता शोचे क्रिएटिव्ह हेड केतन मानगावकर यांनी उत्तर दिलंय. .उसमजूराचा मुलगा असलेला प्रभू सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवतो. मात्र त्याचा कंटेन्ट अश्लील असल्याने सुरुवातीला त्याला ट्रोल करण्यात आलं. त्याच्या व्हिडिओंचा उल्लेख करत त्याला का घेतलं असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. आता सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत 'बिग बॉस मराठी ६'चे क्रिएटिव्ह हेड केतन यांनी उत्तर दिलंय. प्रभूबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'असं होऊ शकतं ना की एखादा अभिनेता आहे जो व्हिलन आहे, याचा अर्थ तो माणूस म्हणून वाईट आहे का? तसं नाहीये. त्याचा कंटेन्ट आहे तो त्याचा परफॉर्मन्स आहे. एक मुलगी आहे, ती आयटम नंबर करते, याचा अर्थ ती घरीपण तसेच कपडे घालते का? घरीपण तसंच वागते का? तर नाही.'.हा शोच तो आहे की तुमची जी स्क्रिन इमेज आहे ती काय आहे आणि तुम्ही एक माणूस म्हणून कसे आहात. प्रभूचा कंटेन्ट तसा आहे तर तोसुद्धा तसाच आहे का? इथे प्रत्येकाची रूपं कळतात. एक गेल्या वर्षीचंच उदाहरण घेतलं तर ज्यादिवशी सुरज चव्हाण आला त्यादिवशी सगळ्यांनी नावं ठेवली, पण नंतर तेच लोक त्याच्या मुलाखतीसाठी त्याच्या मागे धावत होते. हा शो तेच आहे. तुमचा जो पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे पहिल्या दिवशी तो बदलतोय का. कदाचित असं असू शकतं की एक सोज्वळ सुनेची भूमिका करणारी मुलगी असेल, तिची भूमिका खूप गाजली असेल पण सीझन संपेपर्यंत असं कळतं की ती खूप गर्विष्ठ आहे, रागीट आहे. 'बिग बॉस मध्ये असं कुठेही म्हंटलेलं नाही की ह्यांना घ्यायचं नाही, त्यांना घ्यायचं नाही. लोकप्रिय आहे, त्या शोसाठी योग्य आहे त्यांना आम्ही घेतो. प्रभू यासाठी योग्य वाटला त्यामुळेच त्याची निवड करण्यात आली.' .राणी मुखर्जीसोबत 'मर्दानी ३' मध्ये झळकतेय मराठमोळी बालकलाकार; साकारतेय मध्यवर्ती भूमिका; तुम्ही ओळखलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.