बाबो...! 'हा' अभिनेता चक्क विकतोय सिलेंडर, १० लाख रुपयांना एक सिलेंडर आणि...

RAJIV ADATIA'S VIRAL POST ON LPG CYLINDER: भारतात सध्या एलपीजी गॅस सिलेंडरची मोठी टंचाई झालेली पहायला मिळतय. गॅसचा तुडवडा निर्माण झाल्यामुळे सगळेच चिंतेत आहे. सामान्य नागरिकांसह हॉटेल चालकांना सुद्धा याचा फटका बसत आहे. अशातच आता सोशल मीडियावर एका अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल होतेय. ज्यामध्ये तो एक सिलेंडर १० लाख रुपयांना विकतना दिसतोय. सध्या त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलीय. .बिग बॉस १५ फेम राजीव अदातियानं त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या गॅस सिलेंडरसोबत एक फोटो शेअर केला. या फोटोला कॅप्शन देत त्याने गंमतीत लिहलं की, 'मी आज एक वेगळा निर्णय घेतलाय. सध्या बॉलिवूडपेक्षा गॅस विकणाऱ्याकडे जास्त पैसा आहे. मी एक सिलेंडर १० लाख रुपयांना विकत आहे. माझ्या सिनेमातील कमाईपेक्षा ही खुपच मोठी चांगली गोष्ट आहे. माझ्याकडे तर सध्या सोन्याची खाण आहे.'.दरम्यान राजीवने ही पोस्ट गंमतीत केली आहे. तो कुठेही गॅस सिलेंडर विकत नाहीय. सध्या अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात सगळे दर वाढत आहे. त्यामुळे ज्वलंत मुद्द्यावर टोला लगावण्यासाठी राजीवनं ही पोस्ट शेअर केलीय. .राजीवच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत हसण्याच्या इमोजी शेअर केल्यात. अनेक कलाकरांनी कमेंट्स करत त्याच्या बुद्धीचं कौतूक केलय. टीना दत्ता, झरीन खान, राहुल शर्मा यांनी राजीवचं कमेंट्स करत कौतूक केलय.