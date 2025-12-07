Premier

Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना ठरला बिग बॉस 19 चा विजेता, फरहाना भट्ट ठरली रनरअप

Gaurav Khanna Wins Bigg Boss 19: बिग बॉस सीझन 19 चा ग्रँड फिनाले नुकताच पार पडला. यंदाच्या सीझनचा विजेतेपद गौरव खन्ना याला मिळालं आहे. फरहाना भट्ट यंदाच्या सीझनची रनरअप ठरली.
छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध शो बिग बॉस सीझन 19 चा ग्रँड फिनाले नुकताच पार पडला. यंदाच्या सीझनचा विजेतेपद गौरव खन्ना याला मिळालं आहे. गौरव खन्नाला बिग बॉस 19 च्या विजेत्या ट्रॉफीसह लाखोंचं बक्षीस मिळालं आहे. 7 डिसेंबर रोजी या सीझनचा ग्रँड फिनाले मोठ्या धुमधडाक्यात पार पडला.

