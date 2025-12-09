महाराष्ट्रीय जल्लोष! औक्षण, केक कटींग अन् जंगी सेलिब्रेशन, महाराष्ट्रीय भाऊ तीन महिन्यांनी आला मुंबईच्या घरी

Pranit More Welcome Celebration : बिग बॉस 19 च्या यंदाचं पर्व नुकतच पार पडलं. यंदाच्या पर्वांचा गौरव खन्ना विजेता झाला. तर रनरअप फरहाना भट्ट ही होती. तर तिसऱ्या स्थानी आपल्या महाराष्ट्राचा लाडका प्रणित मोरे होता. प्रणितला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं. परंतु तरी देखील आज संपुर्ण महाराष्ट्र प्रणितच्या सोबत आहे. 'तुच आमच्या मनातला विनर' असल्याच्या प्रतिक्रिया त्याला अनेकजण देताय. .दरम्यान बिग बॉसच्या घरात प्रणित मोरेचा दमदार खेळ पहायला मिळाला. परंतु तब्येतीच्या कारणामुळे त्याला घरातून बाहेर पडावं लागलं होतं. अनेकांना तो शोमध्ये पुन्हा वापस यावा असं वाटत होतं. लोकांची मागणी मान्य करत तो परत आला. बिग बॉसच्या घरातील हा प्रवास त्याचा फारच रंजन होता. दरम्यान आता तब्बल तीन महिन्यानंतर प्रणित मुंबईतील घरी आला. यावेळी त्याच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली. .प्रणितच्या घरी त्यांच्या कुटुंबियांसह मित्र परिवार देखील उपस्थित होता. त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. तसंच संपुर्ण घराची सजावट करण्यात आली. मराठमोळ्या पद्धतीने त्यांच्या आईनं त्याचं औक्षण केलं. तसंच यावेळी प्रणितने पुतण्यासोबत केट कटिंग सुद्धा केला. सध्या त्याच्या स्वागताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अनेकांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी म्हटलय की, 'प्रणित तुच खरा विजेता आहे.' तर दुसऱ्यांनी म्हटलंय. 'तु आमचं मन जिंकलं.' तर अनेकांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतूक केलय. त्याच्या खेळातून आणि त्यांच्या स्वभावातून त्याने बिग बॉसच्या घरात अनेकांचं मन जिंकलय. त्याची आणि मालती चहरची मैत्री सुद्धा खुप चर्चेत आली होती. .'स्टार' असल्यानं अपेक्षा वाढतात! सोशल मीडियापासून दूर राहणारी ऐश्वर्या पहिल्यांदा बोलली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.