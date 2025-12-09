Premier

महाराष्ट्रीय जल्लोष! औक्षण, केक कटींग अन् जंगी सेलिब्रेशन, महाराष्ट्रीय भाऊ तीन महिन्यांनी आला मुंबईच्या घरी

BIGG BOSS 19 STAR PRANIT MORE GETS GRAND WELCOME: बिग बॉस 19 फेम प्रणित मोरे तब्बल तीन महिन्यांनंतर मुंबईतील घरी परतला आणि त्याच्या स्वागतासाठी कुटुंबियांनी विशेष तयारी केली होती. मराठमोळ्या औक्षणासह केक कटिंग आणि जंगी सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
pranit more welcome viral video

Apurva Kulkarni
Pranit More Welcome Celebration : बिग बॉस 19 च्या यंदाचं पर्व नुकतच पार पडलं. यंदाच्या पर्वांचा गौरव खन्ना विजेता झाला. तर रनरअप फरहाना भट्ट ही होती. तर तिसऱ्या स्थानी आपल्या महाराष्ट्राचा लाडका प्रणित मोरे होता. प्रणितला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं. परंतु तरी देखील आज संपुर्ण महाराष्ट्र प्रणितच्या सोबत आहे. 'तुच आमच्या मनातला विनर' असल्याच्या प्रतिक्रिया त्याला अनेकजण देताय.

