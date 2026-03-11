Premier

Gaurav Khanna On Bigg Boss 19 : अभिनेता गौरव खन्नाने बिग बॉस 19 जिंकल्यानंतर त्याला ट्रॉफी व्यतिरिक्त काहीही मिळालेलं नसल्याचा खुलासा केला. काय म्हणाला गौरव जाणून घेऊया.
गौरव खन्नाला बिग बॉसने गंडवल ? ना गाडी मिळाली ना पैसे ; "मला काहीच मिळालं नाही.."
Entertainment News : बिग बॉस 19 हा सीझन जिंकलेल्या गौरव खन्नाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी हे पर्व संपलं पण अजूनही त्याला ट्रॉफीव्यतिरिक्त बक्षिसरुपी रक्कम आणि गाडी मिळाली नाहीये. नुकताच त्याने याबाबतीत खुलासा केला.

