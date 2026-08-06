'जो करण अर्जुन में हुआ था…' सलमान खानच्या एका डायलॉगने BIGG BOSS 20 बद्दल वाढली उत्सुकता

Salman Khan Bigg Boss 20 promo: भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात लोकप्रिय 'बिग बॉस हिंदी' या रिअॅलिटी शोचे 20 वे पर्व लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. शोच्या ग्रॅड प्रीमिअरपूर्वी जिओ हॉटस्टार आणि कलर्स वाहिनीने या बहुप्रतीक्षित सीझनचा पहिला टीझर प्रदर्शित केला आहे. हा टीझर प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण करत असून, या आगामी पर्वात काहीतरी रहस्यमय पाहायला मिळणार असल्याची झलक यात दिसून येत आहे. .या नवीन पर्वात अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. समोर आलेल्या टीझरमध्ये सलमानचा डॅशिंग अंदाज पाहायला मिळतो. घोड्यावरून स्वार होत त्याने केलेली स्टायलिश एन्ट्री चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. टीझरच्या शेवटी त्याने एक रहस्यमय डायलॉग उच्चारला आहे. .टीझरमध्ये सलमान म्हणतो, "जो करण अर्जुन में हुआ था, वो होगा अब बिग बॉस में... तथास्तु!" या गूढ संवादामागे नेमका काय अर्थ आहे आणि या पर्वाची थीम काय असणार आहे, याबाबत चाहत्यांनी आतापासूनच अंदाज बांधायला सुरुवात केली आहे. तसंच या भागात नक्की कोणते स्पर्धक पहायला मिळणार याची सुद्धा उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. .करण-अर्जुन हे सलमानचं वाक्य ऐकताच अनेकांनी या पर्वात जोडी पहायला मिळणार असा अंदाज व्यक्त केलाय. सोशल मीडियावर बिग बॉस २० चा टीझर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. यावेळीही सलमानचा हटके अंदाज चाहत्यांना आवडला आहे. .Riteish-Genelia: 'फक्त मीच म्हातारा होतोय आणि तू...' जेनिलियासाठी रितेशची हटके पोस्ट, म्हणाला...'सुपर मॉम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.