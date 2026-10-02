बिस्लेरीने अंघोळी करणाच्या वक्तव्यावरून ट्रोल, आता स्पष्टीकरण देत जान्हवीने दाखवले फोटो, म्हणाली...

JANHAVI KILLEKAR RESPONDS TO BISLERI TROLLING: बिग बॉस मराठी ५ मधून चर्चेत आलेली अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिची सध्या प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळतेय. कोल्हापूरला गेल्यानंतर स्किनचा त्रास असल्यानं बिस्लेरीच्या पाण्याने आंघोळ करायचे असं तिने एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. तिच्या त्या वक्तव्यानंतर नेटकऱ्यांनी तिला प्रचंड ट्रोल केलं. दरम्यान आता जान्हवीनं एक व्हिडिओ शेअर करत ट्रोलर्सला चांगलंच सुनावलं आहे. जान्हवीनं दोन भागात पोस्ट करत बिस्लेरीनं अंघोळ करण्यामागचं कारण सांगितलं. .जान्हवीनं व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटलं की, 'खरं तर मला हा व्हिडिओ बनवायचा नव्हता. परंतु माणुसकी इतकी खराब होत चालली आहे की, स्वत:च्या चार व्ह्यूजसाठी, लाईक्ससाठी एखाद्या स्त्रीचा अपमान केला तरी तो चालतो. ज्या ज्या लोकांनी माझे व्हिडिओ बनवले त्यांचे मी मनापासून आभार मानते. सगळ्यांनी माझ्या बिस्लेरीच्या व्हिडिओ पाहून माझ्यावर टीका केली. परंतु व्हिडिओ बनवणारे अर्ध्या हळदीनं पिवळी झालेली माणसं असतात..पुढे ती म्हणाली की, 'आता एक क्लीप व्हायरल केली त्यांनी पूर्ण पॉडकास्ट पाहावा. मी त्यामध्ये सगळं काही सांगितलं आहे. मला त्वचेची समस्या असल्यामुळे मला स्वत:ची काळजी घ्यावी लागते. जेव्हा मी २०१९ मध्ये सीरियल करत होते, त्यावेळी मला स्कीनचा प्रचंड त्रास झाला. त्यावेळी माझी स्कीन पूर्ण खराब झाली होती.'.'शुटिंगसाठी मी पुण्याबाहेर एका ठिकाणी राहत होते. सुरुवातीला माझा चेहरा चांगला होता. परंतु महिन्याभरानंतर माझ्या चेहऱ्यावर पिंपल्स येऊ लागले. ओठाखाली वगैरे काळे डाग दिसू लागले. तेव्हा मी डॉक्टरांकडे गेले तर त्यांनी सांगितलं की, पाणी सूट होत नाही. म्हणून मग मी ती मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा जान्हवीनं तिचे खराब चेहऱ्याचे फोटो सुद्धा दाखवले. फोटोमध्ये तिचा चेहऱ्यावर रॅशेस, पिंपल्स होते.'.'मी कलाकार असल्यामुळे त्वचा चांगली राहणं गरजचं होतं. माझी ऐपत नसताना मी चांगल्या त्वचेसाठी लाखो रुपये खर्च केलं. कारण मला छान दिसायचं आहे. बिस्लेरीच्या बाटलीमुळे मला ट्रोल करताय पण असं कितीला येते बिस्लरी. ८० रुपयांमध्ये एवढं महाग आहे का? मी आधीच म्हटलेलं की, कोल्हापूरचं पाणी चांगलं आहे. मी तिथल्या पाण्याला नावं ठेवलंच नाही. माझी स्कीन वाईट आहे, त्याला मी तरी काय करणार' असं जान्हवी व्हिडिओमध्ये म्हणाली..'भविष्यात मी गरोदर राहिल्यानंतर सुद्धा...' ट्रोलिंगवर हृता दुर्गुळे स्पष्टच बोलली, म्हणाली; 'अमराठी मुलाशी लग्न केलं म्हणूनही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.