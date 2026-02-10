"तो सगळ्यांची वाट बघत होता" सूरज चव्हाणच्या लग्नाविषयी जान्हवीचा खुलासा ; "त्याला वाईट वाटलं.."

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 पेक्षा सगळ्यात जास्त गाजला तो बिग बॉस मराठी सीझन 5. गेल्या सीझनमधील प्रत्येक स्पर्धक प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. तर विजेता सूरज चव्हाणने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. .29 नोव्हेंबर 2025 सूरज चव्हाणचं लग्न संजनाशी पार पडलं. अतिशय थाटात हा सोहळा पार पडला . या लग्नाला बिग बॉस मराठीमधील सूरजची स्पर्धक जान्हवी हजर राहिली होती. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिचा अनुभव शेअर केला. ."त्याच्या लग्नाला खूप मजा आली. मी सगळ्या कार्यक्रमाला त्याच्या हजेरी लावली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साखरपुडा. मग लगेच हळद, लगेच लग्न यामुळे माझ्या टीममधील सगळेजण रेडीच होते. त्याच्या लग्नाच्या हॉलसमोरच मी हॉटेल बुक केलं होतं. त्यामुळे मी लगेच जाऊन चेंज करून येत होते. मी खरंच नवरीसारखी रेडी झाले होते."."सूरज खूप साधाभोळा आहे. त्याला खरंच वाटत होतं की त्याच्या लग्नाला खरंच सगळे येतील. तो मला सतत सांगत होता जान्हवी हे येणार आहेत, तो येणार आहे आणि शेवटपर्यंत मी त्याला सांगत होते हो येतील. पण प्रत्येकाचे काही ना काही प्रॉब्लेम्स असतील त्यामुळे काहीजण नाही येऊ शकले. पण तो मला शेवटपर्यंत दहा वेळा बोलला जान्हवी कोण नाही पण तू आलीस. त्याला वाईट वाटलं."."सूरजने लग्नात पन्नास बॉडी गार्डस ठेवले होते. त्यातले चार पाच बॉडीगार्ड्स बेशुद्ध पडले एवढी गर्दी झाली होती. त्याने त्याची पत्रिका इंस्टाग्रामवरच टाकली होती त्यामुळे खूप लोकं लग्नाला आली होती. लग्नाचा मुहूर्त 5:30 चा होता पण 8 वाजले तरीही लग्न लागलं नव्हतं. शेवटी मला एकाने माईकवर बोलायला सांगितलं त्यानंतर लगेच लग्न लागलं. कारण तोवर एवढी गर्दी झाली होती की लोक स्टेजवर आली होती त्यामुळे लग्न लावायला जागाच नव्हती." असं ती पुढे म्हणाली.."पाय तुटून बाजूला आणि मणका पाठीतून बाहेर.." कोविड काळात अभिनेत्रीचा झालेला भीषण अपघात; "तीन महिने बेडवर..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.