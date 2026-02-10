Premier

"तो सगळ्यांची वाट बघत होता" सूरज चव्हाणच्या लग्नाविषयी जान्हवीचा खुलासा ; "त्याला वाईट वाटलं.."

Janhavi Killekar On Suraj Chavan Wedding : बिग बॉस मराठी सीझन 4 चा विजेता सूरज चव्हाणचा लग्नसोहळा काही महिन्यांपूर्वी पार पडला. यावेळी जान्हवीने सुरजच्या लग्नाविषयी खुलासा केला.
Janhavi Killekar On Suraj Chavan Wedding

Janhavi Killekar On Suraj Chavan Wedding

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 पेक्षा सगळ्यात जास्त गाजला तो बिग बॉस मराठी सीझन 5. गेल्या सीझनमधील प्रत्येक स्पर्धक प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. तर विजेता सूरज चव्हाणने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
marathi entertainment
Suraj Chavan

Related Stories

No stories found.