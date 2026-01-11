Premier

Bigg Boss Marathi 6 : हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील बिरबलचा बिग बॉस मराठीच्या घरात प्रवेश ! जाणून घ्या प्रवास

Vishal Kotian Entry In Bigg Boss Marathi 6 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 मध्ये हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील अभिनेता विशाल कोटियनची एंट्री झाली आहे. जाणून घेऊया या अभिनेत्याविषयी.
kimaya narayan
Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 सुरु झाला आहे. आज या सीजनचा ग्रँड प्रीमियरला पार पडला. सतरा सदस्यांनी बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री घेतली. पण या बरोबरच हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील अभिनेत्याचीही बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री झाली आहे. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया.

