Premier

Bigg Boss Marathi 6 : इंग्रजी झाडणाऱ्या दिव्याला अनुश्रीने शिकवला मराठीचा धडा ! प्रेक्षक म्हणाले "हिला असंच पाहिजे"

Bigg Boss Marathi 6 Today Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 च्या आजच्या भागात अनुश्री आणि दिव्या या दोघींमध्ये टास्कच्या दरम्यान खडाजंगी रंगली. सोशल मीडियावर अनुष्काचं कौतुक होतंय.
Bigg Boss Marathi 6 Today Promo

Bigg Boss Marathi 6 Today Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Marathi Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 चांगलाच चर्चेत आहे . या सीजनचा नवीन प्रोमो नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक चांगलेच खुश झाले आहेत.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.