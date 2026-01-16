Bigg Boss Marathi 6 : इंग्रजी झाडणाऱ्या दिव्याला अनुश्रीने शिकवला मराठीचा धडा ! प्रेक्षक म्हणाले "हिला असंच पाहिजे"

Bigg Boss Marathi Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 चांगलाच चर्चेत आहे . या सीजनचा नवीन प्रोमो नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक चांगलेच खुश झाले आहेत. .घरात बिग बॉसने सदस्यांवर नवीन कार्य सोपवलं. या कार्यादरम्यान दिव्या शिंदे आणि अनुश्री माने यांच्यात चांगलंच भांडण झालं. काय घडलं नेमकं आणि प्रेक्षकांनी काय प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, टास्कदरम्यान अनुश्री दिव्याला "काय करायचं ते तू नको सांगू" असं म्हणते त्यावर दिव्या "मी माझं सांगतेय. You are not suppose to tell me." असं म्हणते. त्यावर अनुश्री "हा मराठी बिग बॉस आहे इथे मराठीत बोलायचं." त्यावर दिव्या "तू मला नको सांगू" असं उत्तर देते. अनुश्री तिला "इंग्रजीमध्ये बोलायचं तर इंग्लिश बिग बॉसमध्ये जा" असं म्हणते. तर दिव्या "तू मला सांगायची गरज नाही"असं म्हणते. .प्रेक्षकांनी अनुश्रीची बाजू उचलून धरली आहे तर काहींनी तिला ट्रोल केलं आहे. "अनुश्री बरोबर बोलत आहे हे मराठी बिग बॉस आहे मराठी मध्येच बोललं पाहिजेत","बाई इंग्रजी बोलू नको त्या अनुश्री ला नाही येत इंग्लिश. fragile ला stuck म्हणत होती ती","खेळ मराठी आहे मराठीचं बोला सगळे","Bigg boss अस नाव का लिहिले मग ते पण मराठीत लिहा ..जस की ... बिग बॉस..... असे ","अनुश्री चे बरोबर आहे हा मराठी बिग बॉस आहे इथे मराठीतच बोलले पाहिजे तुम्हाला इंग्लिश बोलायचं आहे तर स्वतःच्या घरी जा आणि बोला इथे नाही.." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.