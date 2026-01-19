Premier

'मला या घरात आता राहयचं नाही' राकेश आणि अनुश्रीमध्ये बेडवरुन कडाक्याचं भांडण, खरंच राकेश घराबाहेर जाणार?

BIGG BOSS MARATHI 6: बिग बॉस मराठी 6 च्या घरात पुन्हा एकदा वादाचा भडका उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. बेडवरून झालेल्या वादामुळे राकेश बापट आणि अनुश्रीमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं.
Apurva Kulkarni
Updated on

Rakesh Bapat and Anushree’s Bed Fight Turns Ugly: 'बिग बॉस मराठी 6' च्या घरात नुकताच भाऊचा धक्का पार पडला. पहिल्या आठवड्यात 'बिग बॉस मराठी 6'च्या घरातून कोणताही सदस्य बाहेर गेलेला नाही. त्यामुळे घरात आनंदाचं वातावरण पहायला मिळालं. दरम्यान आता बिग बॉसच्या घरात नवा वाद सुरु झालाय. राकेश आणि अनुश्रीमध्ये कडाक्याचं भांडण झाल्याचं पहायला मिळालं. तर दुसरीकडे बिग बॉस घरातील एका सदस्यासाठी दारं उघडे करणार आहे.

