'मला या घरात आता राहयचं नाही' राकेश आणि अनुश्रीमध्ये बेडवरुन कडाक्याचं भांडण, खरंच राकेश घराबाहेर जाणार?

Rakesh Bapat and Anushree's Bed Fight Turns Ugly: 'बिग बॉस मराठी 6' च्या घरात नुकताच भाऊचा धक्का पार पडला. पहिल्या आठवड्यात 'बिग बॉस मराठी 6'च्या घरातून कोणताही सदस्य बाहेर गेलेला नाही. त्यामुळे घरात आनंदाचं वातावरण पहायला मिळालं. दरम्यान आता बिग बॉसच्या घरात नवा वाद सुरु झालाय. राकेश आणि अनुश्रीमध्ये कडाक्याचं भांडण झाल्याचं पहायला मिळालं. तर दुसरीकडे बिग बॉस घरातील एका सदस्यासाठी दारं उघडे करणार आहे..'बिग बॉस मराठी'च्या घरात पहिल्या दिवसापासून वाद पहायला मिळताय. घरातील सदस्य एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत एकमेकांना भांडताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच नेहमी शांत राहणारा सदस्य राकेश बापट घरात पहिल्यांदाच भांडताना पहायला मिळतोय. बेडवरुन झालेल्या वाद इतका विकोपाला जातो की, राकेश घराबाहेर जाण्याचं म्हटल्यास बिग बॉस दारं उघडताना दिसत आहेत. अनुश्री आणि राकेश यांच्यामध्ये झालेल्या भांडणानंतर राकेश घर सोडण्याचं बोलतो. .कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बिग बॉसचा नवा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये अनुश्री राकेशला बोलते की, 'मला कुणी माझ्या बेडवरुन हलवू शकत नाही. जिथं तू मला माझ्या हात धरुन उठवलंस ना तेव्हाच तू माझ्या डोक्यात गेलास' तिच्या बोलण्यावरुन राकेशचा पारा चढतो आणि तो बोलतो...'हे बोलणं खुप चुकीचं आहे. माझ्या २५ वर्षांच्या आयुष्यात कोणाची हिंमत नाही झाली मला असं बोलायची. मला नाही थांबायचं या घरात...'.दरम्यान कलर्स मराठीने हा प्रोमो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'नेहमी चील असणारा राकेशचं अनुश्रीमुळे डोकं गरम होणार... राकेश खरंच घर सोडणार? ' हा प्रोमो पाहताच नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत अनुश्रीला मोठ्यांना वेवस्थित बोलण्याचा सल्ला दिलाय. तसंच काहींना राकेशचा स्वभाव खटकला आहे..