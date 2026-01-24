Premier

Bigg Boss Marathi 6: शिवी घालण्यावरून प्राजक्ता- अनुश्री रितेशसमोरच भिडल्या ; "म्हणजे शिवी द्यायची का?"

Bigg Boss Marathi Seaosn 6 Bhaucha Dhakka Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये रितेश समोरच प्राजक्ता शुक्रे आणि अनुश्री मानेचं भांडण झालं. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा दुसरा आठवडा संपत आला. आज दुसरा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे आणि आज धक्क्यावर स्पर्धकांच्या य आठवड्याच्या कामगिरीचा हिशोब मांडला जाणार. या आठवड्यात काही स्पर्धकांनी चांगलाच राडा घातला. त्यामुळे रितेश चांगलाच भडकला आहे.

