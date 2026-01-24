Bigg Boss Marathi 6: शिवी घालण्यावरून प्राजक्ता- अनुश्री रितेशसमोरच भिडल्या ; "म्हणजे शिवी द्यायची का?"

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा दुसरा आठवडा संपत आला. आज दुसरा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे आणि आज धक्क्यावर स्पर्धकांच्या य आठवड्याच्या कामगिरीचा हिशोब मांडला जाणार. या आठवड्यात काही स्पर्धकांनी चांगलाच राडा घातला. त्यामुळे रितेश चांगलाच भडकला आहे. .टास्कदरम्यान संचालनावरून मतभेद झाल्यामुळे अनुश्रीने ड्युटी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिच्यात आणि प्राजक्तामध्ये वाद झाला आणि प्राजक्ता तिला मूर्ख म्हणाली. यावरून अनुश्रीने तिला शिवीगाळ केली. आता रितेशसमोरच पुन्हा एकदा त्यांच्यात वाद झाला. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, प्राजक्ता रितेशला त्यावेळी काय घडलं ते सांगत असते. ती म्हणते, "राधा मला म्हणाली की, आम्हाला दिव्याचं संचालन आवडलं तुझं नाही. explanation देत होती. त्याच्याने वाढून वाढून झालं आणि मी विशालला म्हणाले की काय मूर्ख आहे यांना कळत नाही का ? त्यावर हो मी आहे मूर्ख, मी आहे बिनडोक, मी आहे हे , मी आहे ते मला नाही ते शब्द बोलायचेत. कारण माझी ती सवय नाहीये. तुझ्यासारखी. " त्यावर अनुश्री सांगताना म्हणाली की,"मी बिनडोक, बावळट, मूर्ख हे शब्द वापरले." त्यावर प्राजक्ताने नाकारलं. "मूर्खाचं उत्तर शिवी असते का ?" असा उलट प्रश्न तिने अनुश्रीला विचारला. .अनुश्री आता प्राजक्ताला यावर काय उत्तर देणार ? अनुश्रीच्या वागण्यावर रितेश आता काय बोलणार ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहील आहे. या आठवड्यातील तनुश्रीचा वावर सगळ्यांनाच खटकला आहे. .तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 Video : भाऊच्या धक्क्यावर विशाल-अनुश्रीला चांगलंच झापलं; "Women Card वापरून तुम्ही.."