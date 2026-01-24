Bigg Boss Marathi 6 Video : भाऊच्या धक्क्यावर विशाल-अनुश्रीला चांगलंच झापलं; "Women Card वापरून तुम्ही.."

Marathi Bigg Boss Bhaucha Dhakka : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा दुसरा भाऊचा धक्का आज पाहायला मिळणार आहे. आज कुणाची रितेश शाळा घेणार आणि कुणाचं कौतुक होणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. त्यामुळे आजच्या भागाची अनेकजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात अनुश्री माने आणि विशाल कोटियनला रितेश चांगलेच खडेबोल सुनावणार आहे. विशालच्या गेमवर रितेशने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तर अनुश्रीची तिच्या वागणुकीवरून चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. काय म्हणाला रितेश जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रितेश अनुश्रीला म्हणतो,"मी गेल्या आठवड्यात म्हणालो की, अनुश्री दिसत नाहीये. पण आता वाटतं तेच बरं होतं. या आठवड्यात जसं दिसलात ना बघवलं गेलं नाही. तुमची तक्रार होती राकेशने तुम्हाला येऊन उठवण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हाला त्याबद्दल तक्रार होती तुम्ही राकेशशी जाऊन बोलू शकला असतात. पण ज्या दिवशी रुचिताने हा मुद्दा उचलला तुम्हाला वाटलं का माझा मुद्दा आता हायजॅक होतोय. म्हणून तुम्ही त्यावेळेस काढलं तुमचं वुमन कार्ड आणि त्याच्यामध्ये राकेश यांच्या कॅरेक्टर असॅसिनेशनचे प्रयत्न झाले.".तर विशालच्या गेमबद्दलही रितेशने पोलखोल केली. तो म्हणाला की,"विशाल असंच आम्हाला दिसतंय की तुम्हाला राकेशचं तिथे असणं तेवढं आवडत नाही.तुम्हाला नेहमी वाटतं सगळ्यांनी त्याला एका मोठ्या स्थानी ठेवलं आहे. तुम्ही म्हणता ते काही शाहरुख खान नाहीयेत. कुणाचं कौतुक होत असेल तर तुलना करा. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. पण तुम्हाला एखाद्याचा अपमान करायचा आहे तर कृपया बाहेरच्या व्यक्तींशी तुलना करू नका. तुमचा जो गेम दिसतोय तो तुमच्या अवती भोवती तीन मुली आहेत. तुम्हाला जी काही स्ट्रॅटेजी करायची आहे, गेम आहे ते तुमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तुम्ही खेळताय." .आता विशाल त्याची स्ट्रॅटेजी बदलणार की अनुश्री राकेशची माफी मागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .म्हणून दादा कोंडके आणि उषा चव्हाण यांनी लग्न केलं नाही; खुद्द ज्येष्ठ अभिनेत्यानेच सांगितलेलं कारण..