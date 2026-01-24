Premier

Bigg Boss Marathi 6 Video : भाऊच्या धक्क्यावर विशाल-अनुश्रीला चांगलंच झापलं; "Women Card वापरून तुम्ही.."

Bigg Boss Marathi Bhaucha Dhakka Week 2 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने विशाल आणि अनुश्रीची चांगलीच शाळा घेतली. काय म्हणाला या दोघांना रितेश जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi Bhaucha Dhakka Week 2

kimaya narayan
Marathi Bigg Boss Bhaucha Dhakka : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा दुसरा भाऊचा धक्का आज पाहायला मिळणार आहे. आज कुणाची रितेश शाळा घेणार आणि कुणाचं कौतुक होणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. त्यामुळे आजच्या भागाची अनेकजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

