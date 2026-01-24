Bigg Boss Marathi 6 : "भाऊच्या धक्क्यावर तुला जागा नाही" भडकलेल्या रितेशने रुचिताची खरडपट्टी काढली

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे. आज रितेश सगळ्याच सदस्यांची शाळा घेणार आहेत. काय घडलं आहे आजच्या भागात नेमकं जाणून घेऊया. .बिग बॉस मराठीच्या या आठवड्यात रुचिता जामदारने पुन्हा एकदा घरात तमाशा केला. राकेशने झोपेत असलेल्या अनुश्रीला उठवल्याचा मुद्दा बनवत तिने घरात भांडण केलं. अगदी अनुश्रीनेही याचा मुद्दा बनवला. पण आता त्यांची ही कृती त्यांना महागात पडणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रितेश रुचिताला तिच्या वागण्याचा जाब विचारतो आहे. रितेश रुचिताला विचारतो की,"रुचिता तुम्ही बोललात पोरींना विदाउट परमिशन हात लावायचा नसतो. म्हणजे काय ?" त्यावर रुचिता म्हणाली,"म्हणजे त्यांनी ज्या प्रकारे अनुश्रीला खेचत होते " तेव्हा रितेश म्हणतो की,"तुम्ही असं म्हणत होता की अनुश्री समजावण्याच्या लायकीची नाहीये." त्यावर रुचिता होकार देते तर अनुश्रीला धक्का बसतो. मग रितेश म्हणतो"जी व्यक्ती समजावण्याच्या लायकीची नव्हती ती दुसऱ्या दिवशी बरोबर होती आणि जो व्यक्ती समजावण्याचा प्रयत्न करत होता तो चुकीचा होता. तुम्हाला बोलताना, पलटताना सगळ्यांनी बघितलं आहे. एका माणसाची इज्जत आहे. अशा व्यक्तीला माझ्या भाऊच्या धक्क्यावर जागा नाही." .रितेशने रुचिताला खडेबोल सुनावल्याचा प्रोमो चांगलाच गाजतो आहे. अनेकांनी रितेशचं कौतुक केलं आहे. अनुश्री आणि रुचिताचं वागणं अनेकांना पटत नाहीये. .रितेश आणखी कुणाकुणाची शाळा घेणार ? बिग बॉस मराठीच्या घरात आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ सिनेमावर कधीही. .Bhaucha Dhakka : "मस्तीत नाय शिस्तीत राहायचं" रितेश ओरडताना हसणाऱ्या विशाल-अनुश्रीची मोडली खोड