बिग बॉस मराठी फेम दीपाली सय्यदच्या कुटूंबातील सदस्याचं निधन ; "आम्ही तिला अजून सांगितलं नाही.." नवऱ्याचा खुलासा

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. काही स्पर्धकांनी प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यातच आता बिग बॉस मराठीच्या एका स्पर्धकाच्या कुटूंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. ही स्पर्धक आहे अभिनेत्री दीपाली सय्यद. दीपालीच्या कुटूंबातील सदस्याचं निधन झालं आहे. तिचा नवरा बॉबीने नुकतीच एका मुलाखतीत ही धक्कादायक माहिती उघड केली..दीपालीचा नवरा बॉबी आणि मुलगा अली यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी दीपालीची सासू आणि बॉबी यांची आई यांचं काही दिवसांपूर्वी निधन झाल्याचं उघड केलं. ही बाब त्यांनी दीपाली यांच्यापासून लपवल्याचं सांगितलं..बॉबी म्हणाले की,"नुकतंच माझ्या आईचं निधन झालं. माझी आई दीपालीच्या खूप जवळ होती. त्या दोघींचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं. ती दीपालीला मुलगी मानायची. तू बिग बॉस जिंकल्यानंतर मी नक्कीच येईल असं माझ्या आईने दीपालीला सांगितलं होतं. आई या जगात नाही हे सत्य अजून आम्ही दीपालीला सांगितलं नाहीये. "."सध्या ती खूप चांगलं खेळत आहे. जे झालं ते झालं. तिला आता कळलं तर तिला खूप मोठा धक्का बसेल. ती हा धक्का सहन करू शकणार नाही. डॉक्टरकडे जायचं असेल तरीही माझ्या आईला दीपाली लागायची. दीपाली आईला सगळीकडे घेऊन जायची."."या कारणामुळे दीपालीची खूप आठवण येते. कारण सगळे निर्णय मला घ्यावे लागत आहेत. 2 फेब्रुवारीला माझ्या आईचं निधन झालं. दिपालीला आईबद्दल कळलं तर खूप मोठा धक्का बसेल. आई काहीच बोलायचं नाही तेव्हा आम्ही तिला दीपालीचा मोबाईलवरून आवाज ऐकवत होतो. दीपालीने कायम पुढे जावं असच माझ्या आईला वाटायचं." असं ते पुढे म्हणाले..दीपालीला ही बातमी बिग बॉसच्या घरात दिली जाणार की नाही हे लवकरच समजेल. पण या बातमीने तिच्या चाहत्यांनाही धक्का बसला आहे..Bigg Boss Marathi 6 : ना दीपाली ना रुचिता बिग बॉस मराठीच्या घरातून 'या' सिंगरची एक्झिट ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.