Bigg Boss Marathi 6 : "अरे ही तर निक्की तांबोळी 2 !" तन्वीशी भांडणानंतर रुचिताचा जुना व्हिडीओ चर्चेत; जाणून घ्या प्रवास

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 सुरु झालंय. पहिल्याच दिवशी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय दोन स्पर्धकांनी. या आहेत रुचिता जामदार आणि तन्वी कोलते. आजच्या प्रोमोमध्ये या दोघींचं जोरदार भांडण पाहायला मिळालं. .लक्ष्मीनिवास मालिकेमुळे अनेकजण तन्वीला ओळखत आहेच. पण रुचिता जामदार नक्की कोण आहे असा प्रश्न सामान्य प्रेक्षकांना पडला आहे. जाणून घेऊया रुचिता विषयी आणि तिच्या प्रवासाविषयी. .कोण आहे रुचिता ?रुचिता मूळची कोल्हापूरची आहे. तिने लहानपणापासून नृत्य, शस्त्रविद्या यांचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. पुढे ग्लॅमरस दुनियेत काम करण्यासाठी ती मुंबईत आली. तिला संधी मिळाली ती रोडीज या कार्यक्रमातून. या कार्यक्रमात ती सडेतोड आणि फटकळ स्वभावामुळे प्रसिद्ध झाली. .सोशल मीडियावर रुचिताचा रोडीजमधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती तिच्या स्पर्धकासोबत परीक्षकांसमोरच भांडताना दिसली. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ बराच व्हायरल झाला होता. रोडीजमध्ये असताना अनेकांनी तिला निक्की तांबोळी 2 हे नाव ठेवलं होतं. .आता रुचिता बिग बॉसच्या घरातही असाच राडा घालणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर."माझ्यामुळे 50 मुलांना प्रवेश मिळाला" Viral व्हिडीओवर दिव्याचा खुलासा; नेटकरी म्हणाले...Bigg Boss Marathi 6 : "माझ्यामुळे 50 मुलांना प्रवेश मिळाला" Viral व्हिडीओवर दिव्याचा खुलासा; नेटकरी म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.