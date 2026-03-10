"आमच्यात फक्त मैत्री.." विशालसोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर रुचिताचा खुलासा ! म्हणाली..

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 गाजवणारी रुचिता जामदार आठव्या आठवड्यातून घरातून बाहेर पडली आहे. तिच्या एलिमिनेशनमुळे अनेकांना धक्का बसला होता. या घरात विशाल आणि रुचिताचं अफेअर असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यांचं बॉण्डिंग चांगलं असल्यामुळे विशालला जास्त धक्का बसला. घरातून बाहेर आल्यावर रुचिताने त्यांची फक्त मैत्री असल्याचा खुलासा केला होता. .रुचिताने लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने विशाल आणि तिच्या नात्यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली रुचिता जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"आमच्यामध्ये 100 संवाद व्हायचे पण त्यातला एक संवाद बाहेर दिसला. विशाल मला बोलत होता संस्कृती बाहेरून आलीये आणि ती आपल्याला वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतेय. तू त्याने इन्फ्लुएन्स होऊन का नातं तोडतेयस ? मी त्याला सांगत होते की हे बाहेर जर असं दिसत असेल तर ते मला नकोय. शेवटी माझं असं झालं की मला नाही राहवत. कधीच ते मैत्रीच्या पलीकडे नव्हतं."."तो माझा द्वेष सगळ्यांबद्दल होता. हे माझं प्राजक्ता ताईसोबतही झालंय. मी रोशन दादालाही सांगायचे पण दिसलं तेवढंच होतं. दीपाली ताई आलेली पण मी म्हटलेलं हे प्रेम नाही इमोशनल अटॅचमेंट आहे. बाकीचे 10 विरुद्ध पण तो 1 माझ्या बाजून होता. तर सॉफ्ट कॉर्नर नाही का वाटणार ?" .नात्याविषयी बोलताना म्हणाली की,"माझी आणि त्याची मैत्री बाहेरही तशीच टिकणार आहे. आम्ही हे सुद्धा क्लिअर केलेलं आमच्यात एवढा फरक आहे त्यामुळे आमच्यात काहीच होऊ शकत नाही, आम्ही यावर कितीतरी वेळा बोललो आहे पण ते दाखवलं गेलं नाही. आमची प्युअर मैत्री आहे." असं ते पुढे म्हणाले..लग्नानंतर 15 दिवसांतच अभिनेत्याने आई आणि बायकोला घरात कोंडलं; "एकटं राहण्याची सवय..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.