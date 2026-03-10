Premier

"आमच्यात फक्त मैत्री.." विशालसोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर रुचिताचा खुलासा ! म्हणाली..

Bigg Boss Marathi 6 Contestant Ruchita Jamdar Opens Up About Affair Rumors With Vishal Kotian : बिग बॉस मराठी 6 मधून बाहेर आलेली स्पर्धक रुचिता जामदारने विशाल कोटियनबरोबरच्या अफेअरच्या चर्चांवर भाष्य केलं.
Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 गाजवणारी रुचिता जामदार आठव्या आठवड्यातून घरातून बाहेर पडली आहे. तिच्या एलिमिनेशनमुळे अनेकांना धक्का बसला होता. या घरात विशाल आणि रुचिताचं अफेअर असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यांचं बॉण्डिंग चांगलं असल्यामुळे विशालला जास्त धक्का बसला. घरातून बाहेर आल्यावर रुचिताने त्यांची फक्त मैत्री असल्याचा खुलासा केला होता.

