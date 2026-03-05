'रक्ताच्या उलट्या झाल्या, बेशुद्ध पडले अन्...' दीपाली सय्यदने सांगितला भंयकर प्रसंग, म्हणाली..'माझे डोळे वर गेले आणि...'

DEEPALI SAYYAD REVEALS SHE VOMITED BLOOD: बिग बॉस मराठी ६ ची सिझन सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. घरातील सदस्य हे एकमेकांच्या चुका काढण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीये. दरम्यान अशातच आता घरात ३ वाइल्ड कार्ड एन्ट्री झाल्यानं सगळेच स्पर्धक टेन्शनमध्ये आलेत. सदस्य आपला खेळ उत्तम दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. .दरम्यान अभिनेत्री दीपाली सय्यद सुद्धा बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वाचा भाग आहे. सध्या तिची खुप चर्चा होताना पहायला मिळतेय. अशातच तिने एका जुन्या मुलाखतीत आयुष्यातील कठीण काळबद्दल भाष्य केलेलं. मुलाखतीत तिने तिला रक्ताच्या उलट्या झाल्याचा प्रसंग शेअर केला होता. सध्या त्याची चर्चा रंगतीय. .दीपाली सय्यद 'इट्स मज्जा' ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'प्रत्येकाला वाटतं की, स्क्रीनवर आलेला प्रत्येक व्यक्ती आनंदी असतो. परंतु कलाकारांच्या आयुष्यात काय सुरु असतं हे कोणालाच माहित नसतं. माझ्या आयुष्यात एक धक्कादायक घटना घडली, त्याबद्दल कोणालाच माहिती नाही की, माझ्यासोबत नक्की काय घडलं? मी रुग्णालयात होते, माझ्या तोंडातून रक्त येत होतं..'मी मुंबईमध्ये शुटिंगसाठी आले होते, ते करुन मी पुण्याला गेले. तिथं शुटिंग करताना अचानक माझा आवाज बसला. सगळे उपाय केले, परंतु काहीच फरक पडत नव्हता. एक दिवस ब्रश करताना मी पाहिलं तर तोडांतून रक्त येत होतं. तेव्हा मी दिग्दर्शकाला सांगून मुंबईला आले.'.मुंबईत घरी आल्यावर मला कळत नव्हतं नक्की मला काय होतंय. रात्री बाथरुममध्ये गेले तर तिथेच पडले, माझे डोळे वर गेले होते. मला खेचत बाहेर आणलं. परंतु परत मला रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या. मग मी अॅडमिट झाले. तेव्हा मला कळलं की, माझ्या आजुबाजुला काहीतरी होतय. तेव्हा डॉक्टरांनी २४ तास सांगितले होते. मग दुसऱ्या दिवशी मला शुद्ध आली.' असं दिपालीनं मुलाखतीत सांगितलं होतं..'कतरिना कैफचं 'ते' गाणं गायल्याची आजही लाज वाटते' श्रेया घोषाल हिचं वक्तव्य, म्हणाली...'तशी गाणी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.