'बिग बॉस प्लीज डॉक्टर बोलवा' पहिल्याच दिवशी 'मिशन राशन'मध्ये दिव्याची तब्येत बिघडली, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'सरकार पडलं'

Bigg Boss Marathi 6 Promo Goes Viral: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सुरु होऊन केवळ २ दिवस झाले आहे. पहिल्या दिवसापासूनच घरात ड्रामा पहायला मिळाला. दरम्यान दुसऱ्या दिवशी बिग बॉसच्या घरात पहिला टास्क पार पडणार आहे. या टास्कमध्ये घरातील काही सदस्यांना घरासाठी जेवणासाठी साहित्य जमवायचंय. यासाठी बिग बॉसनं मिशन राशन हा टास्क खेळायला सांगितलं. परंतु ऐन वेळीच 'जुन्नरची वाघिण दिव्या शिंदे' हिला चक्कर आल्यानं सगळ्यांनाच धक्का बसला..दिव्या जमिनीवर कोसलळी, नक्की काय झालं?ज्या सदस्यांनी मेहनत करण्याचा पर्याय निवडला होता त्यांसाठी 'मिशन राशन' हा टास्क खेळवण्यात आल्याचं पहायला मिळतय. यावेळी, प्रभू शेळके, रुचिता जामदार सागर कारंडे आणि रोशन भजनकर हे सहभागी झाले आहे. टास्क खेळताना घरातील सदस्यांना भांडी बाहेर एरिया गार्डनमध्ये आणायचीय. यावेळी प्रभू आणि दिव्या हे फुल्ल जोमात खेळ खेळत असताना अचानक दिव्या चक्कर येऊन पडली..दिव्याची ही अवस्था पाहून घरातील सगळ्या सदत्यांनी तिच्याभोवती घोळका केला. यावेळी तिला पाहून घरातील सदस्यांना धक्का बसला. एकजण 'Bigg Boss डॉक्टर बोलवा' असं देखील म्हणाला. दिव्याला डास्क खेळताना धाप लागली होती. परंतु पहिल्याच दिवशी हा असा हाय वोल्टेज ड्रामा पाहून नेटकऱ्यांच्या प्रोमोवर अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट्स करत 'सरकार पडलं' 'हिने इथं येण्याचसाठीच राडा घातला होता' असं म्हणते नेटकरी दिव्यावर टीका करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर Bigg Boss Marathi 6चा नवीन प्रोमो मोठ्या प्रमाणात viral होत आहे.