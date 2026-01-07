'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्याची Bigg Boss Marathi 6 मध्ये एन्ट्री; मराठी कंटेट क्रिएटरही दिसणार; दोन स्पर्धकांची नावं समोर

'बिग बॉस मराठी ६' सुरू होण्यासाठी आता काही दिवस उरले आहेत. ४ दिवसात 'बिग बॉस मराठी ६' ची दारं उघडणार आहेत. अशात आता या सीझनमध्ये कोणकोणते स्पर्धक पाहायला मिळणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक प्रचंड उत्सुक आहेत. त्यात अनेकांची नावं समोर आलीयेत. सागर कारंडे, सोनाली राऊत, प्राजक्ता शुक्रे, संकेत पाठक, अनुश्री माने, दीपाली सय्यद, राधा मुंबईकर, रसिका जामसुदकर यासगळ्यांमध्ये आता आणखी दोन नावं घेतली जातात. 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेता आणि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर या सीझनमध्ये दिसणार आहे. .ईटाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेतील मुख्य अभिनेता राकेश बापट हा 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये दिसणार आहे. या मालिकेने राकेशला मराठी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. राकेश याधी 'बिग बॉस ओटीटी'मध्येही सहभागी झालेला, तसेच त्याने 'बिग बॉस 15' या सलमान खानच्या शोमध्येही वाइल्ड कार्ड म्हणून एन्ट्री केली होती. त्यामुळे त्याच्याकडे 'बिग बॉसच्या खेळाचा अनुभव आहे. यासोबतच कंटेट क्रिएटर, युट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर करण सोनावणेदेखील 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात दिसणार आहे. .सूत्राच्या माहितीनुसार, 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात जाण्यासाठी राकेश बापटची निवड निश्चित झाली आहे. तर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फोकस्ड इंडियन म्हणजेच करण सोनावणे हा देखील घरात जाणार आहे. करणने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केलीये जी सध्या चांगलीच व्हायरल होतेय. करणने लिहिलं, '2026 हे वर्ष खूपच वाइल्ड अणसार आहे. पहिल्या सहा महिन्यातच मी तुम्हाला एका भन्नाट प्रवासासाठी घेऊन जाणार आहे. #staytuned' त्यामुळे आता हे दोघे 'बिग बॉस मराठीच्या घरात काय धुमाकूळ घालणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .सोज्वळ ताई म्हणून नाव असलेली एक मराठी अभिनेत्री आहे तिने... सायलीच्या ऑनस्क्रीन सासूबाईंची मोठी फसवणूक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.