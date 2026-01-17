Bigg Boss Marathi Bhaucha Dhakka : "तन्वी कोलते किती बोलते?" धक्क्यावर रितेश भाऊंनी घेतली शाळा

Bigg Boss Marathi 6 New Promo : कलर्स मराठीवरील सगळ्यांचा लाडका कार्यक्रम बिग बॉस मराठीचं सहावं पर्व चांगलच गाजतं आहे. या सीझनचा पहिला भाऊचा धक्का आज पार पडणार आहे. याचा प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आला..या आठवड्यातील पहिल्या भाऊच्या धक्क्यात रितेश कुणाकुणाची शाळा घेणार याची उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे. पण त्याची छोटीशी झलक या प्रमाणे पहायला मिळाली.सोशल मीडियावर हा प्रोमो गाजतोय..प्रोमोमध्ये पहायला मिळालं की, रितेशने तन्वीला चांगलेच खडेबोल सुनावले. "तन्वी कोलते किती बोलते?" अशी सुरुवातच रितेशने केली. "तुम्ही आहात या घराच्या तंटा क्वीन. तुम्हाला फक्त बोलायचं असतं, भांडायच असतं आणि ते झालं की मग रडायचं असतं. तुमच्या जिभेचा ब्रेक फेल झालेला आहे." तेव्हा तन्वी मध्ये बोलायचा प्रयत्न करते. तेव्हा रितेश "मी बोलतोय थांबा एक मिनिट" असं म्हणून तिला अडवतो..रितेशच्या या शाळेने प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. तन्वीला चांगलाच धडा मिळाला अशी सगळ्यांची भावना आहे. आता तन्वी काय करणार हे पाहणं महत्त्वाच ठरेल..भाऊच्या धक्क्यावर आज कुणाकुणाचा क्लास रितेश घेणार? कोण घराबाहेर जाणार? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी दररोज रात्री ८ वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जियो हॉटस्टार वर कधीही..Bigg Boss Marathi 6 : इंग्रजी झाडणाऱ्या दिव्याला अनुश्रीने शिकवला मराठीचा धडा ! प्रेक्षक म्हणाले "हिला असंच पाहिजे" .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.