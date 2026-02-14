Premier

Video : "दीपाली माझी चांगली मैत्रीण" म्हणणाऱ्या विशालची रितेशने केली पोलखोल ! प्रेक्षक खुश..

Colors Marathi Bigg Boss Marathi 6 Bhaucha Dhakka Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 विशालची पोलखोल सगळ्यांसमोर झाली. यामुळे घरातील स्पर्धक चिडले आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. आज पाचव्या वीकचा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे. त्यातच या सीझनचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. काय घडलं एपिसोडमध्ये जाणून घेऊया.

riteish deshmukh
bigg boss marathi
Entertainment news
colors marathi
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss marathi 6

