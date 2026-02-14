Video : "दीपाली माझी चांगली मैत्रीण" म्हणणाऱ्या विशालची रितेशने केली पोलखोल ! प्रेक्षक खुश..

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. आज पाचव्या वीकचा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे. त्यातच या सीझनचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. काय घडलं एपिसोडमध्ये जाणून घेऊया. .काही दिवसांपूर्वी विशालने त्याच्या टोळीसमोर दीपालीला सेल्सगर्ल म्हटलं होतं. तन्वीवरही टीका केली होती. विशालच्या या बोलण्यावर अनेक प्रेक्षकांनी आक्षेप नोंदवला होता. तोंडावर गोड बोलणाऱ्या विशालची पोलखोल आज रितेशने भाऊच्या धक्क्यावर केली. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रितेश विशालला म्हणतो की,"विशाल कॉम्पिटिशन आणि हेट्रेडमध्ये फरक आहे. आय हेट दीपाली, आय हेट तन्वी ! दुकानातील सेल्सगर्ल दिसते. असे शब्द तुम्ही वापरले. तुम्हाला काय वाटतं हे महाराष्ट्राला आवडलं आहे." त्यावर विशाल म्हणतो की,"दीपाली माझी खूप चांगली मैत्रीण आहे" तेव्हा दीपाली चिडते. "तू बोलू नकोस प्लिज. चांगली मैत्रीण तर बोलूच नकोस" असं म्हणते. .अनेकांना हा प्रोमो आवडला. "अखेर या गोडबोल्याला एक्स्पोज केलं","स्वतः इंजेक्शन घेऊन Body केली आणि दुसर्यांना नाव ठेवतो","विशाल सगळ्यांना कमी लेखतो...तो स्वतः एकटा खूप मोठा महान आहे अस त्याला वाटत...प्रभू ला किती कमी लेखतो तो...त्या बिचाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येत दर वेळेस..." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .विशालचा खेळ उघडकीस येणार का ? आता बिग बॉस मध्ये काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही..Video : जीवा-नंदिनी, पार्थ-काव्या पुन्हा अडकणार लग्नबंधनात ! नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांचा आनंद अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.