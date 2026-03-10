RUCHITA JAMDAR REVEALS TANVI SMOKING

'तन्वी प्रत्येक भांडणाआधी जाणीवपूर्वक स्मोक करून यायची' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडताच रुचिताचा मोठा खुलासा, म्हणाली...

RUCHITA JAMDAR REVEALS TANVI SMOKING CONTROVERSY: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये सध्या स्पर्धकांमधील वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आठव्या आठवड्यात घराबाहेर पडलेली रुचिता जामदारने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत घरातील अनेक धक्कादायक गोष्टींचा खुलासा केला आहे.
RUCHITA JAMDAR REVEALS TRUTH ABOUT FIGHT WITH TANVI: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये स्पर्धक एकमेकांच्या चुका दाखवण्यासाठी कोणतीच कसर सोडत नाहीये. अशातच आता काही दिवसापूर्वी घरात ३ वाईंड कार्ड एन्ट्री झाली तर बिग बॉसचं घर गाजवणारी रुचिता जामदार आठव्या आठवड्यातून घराबाहेर पडली. सगळ्यांसाठी हे एलिमिनेशन धक्कादायक होतं. अनेक वेळा घरात रुचिता घरातील सदस्यांची वाद घातलाना पहायला मिळाली. अशातच आता घराबाहेर आल्यानंतर तिने तन्वीसोबतचा भांडणांचा किस्सा शेअर करत मोठा खुलासा केलाय.

