बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच रुचिता पहिल्यांदा भेटली 'या' व्यक्तीला, म्हणाली...'जुगलबंदी आता...' Viral Video

RUCHITA JAMDAR’S VIRAL VIDEO AFTER BIGG BOSS MARATHI 6 EVICTION: बिग बॉस मराठी सहाव्या सिझनची सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच आता काल धक्कादायक एविक्शन झालं. त्यामध्ये रुचिताला कमी मतं मिळाल्यामुळे बिग बॉसचं घर सोडावं लागलं. रुचिताच्या घराबाहेर जाण्याने सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. सगळ्यांना रुचिताच टॉप ५ मध्ये असेल असा विश्वास होता. पंरुत कालच एविक्शननं सगळ्यांनाच चकित केलं..दरम्यान बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यावर रुचिताने पहिल्यादा एका खास व्यक्तीची भेट घेतलीय. ती म्हणजे घरातील तिची मैत्रिण राधा पाटील हिची. राधा पाटील ही सुद्धा बिग बॉसच्या सहाव्या सीझनमध्ये सहभागी झाली होती. पंरतु पहिल्याच एविक्शनमधून ती घराबाहेर आली. दरम्यान रुचिताने घराबाहेरच येताच पहिली भेट ही राधा पाटील हिच्यासोबत घेतली. .रुचिताने तिच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केलाय. त्यात ती म्हणतेय की, 'मी एलिमिनेट झालीय ! घराच्या बाहेर आल्यावर सगळ्यात पहिले कोणत्या व्यक्तीला भेटलीय... हे पहायचंय तुम्हाला? आमची पहिल्या आठवड्याची जुगलबंदी अजून चालूच आहे. माझ्या लोकांना वापस भेटतेय, याचा मला खुप आनंद आहे.' त्यावर राधा पाटील मागे नाचत असते, तिला पाहून रुचिताला सुद्धा हसू येत. नंतर राधा म्हणते, 'मी खुश पण आणि दु:खी पण, कारण मला हिला टॉप ५ मध्ये पहायचं होतं. पण बरं झाल ही आली, कारण स्कीन ट्रीटमेंट करायची आहे. हिने मला पत्ता दिला तर मी लवकर करु शकेल.'.तिचं उत्तर ऐकताच रुचिता चकित होते, ती हसत राधाला म्हणते, 'ह्याच्यासाठी मला लवकर बोलावलय बाईनं..' आणि मोठमोठ्याने हसायला लागते. सध्या सोशल मीडियावर राधा आणि रुचिताचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. बिग बॉसच्या घरात राधा आणि रुचिता चांगल्या मैत्रिणी होत्या. त्यामुळे दोघांनी एकत्र पाहून चाहत्यांना आनंद झालय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत दोघींच्या मैत्रीचं कौतूक केलय. .नवरा असावा तर असा! लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी अल्लू अर्जुननं बायकोला दिली महागडी कार! किंमत एकून थक्क व्हाल, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.