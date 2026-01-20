Bigg Boss Marathi 6 Video : सागरने केली रुचिता-अनुश्रीची कानउघाडणी तर तन्वीने केली विशालची पोलखोल ! घरात नवे ट्विस्ट

Marathi Bigg Boss Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा खेळ दुसऱ्या आठवड्यात वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. घरात अनेक घडामोडी घडत आहेत. त्यातच अनुश्री आणि रुचिताने राकेशवर केलेल्या आरोपांमुळे प्रेक्षकही चिडला आहे. या घटनेचे पडसाद आजच्या एपिसोडमध्येही पाहायला मिळणार आहे. .बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात अनेक ट्विस्ट आणि टर्न्स पाहायला मिळणार आहेत. घरातील एखाद-दोन सदस्य वगळता सगळेच सदस्य अनुश्री आणि रुचितावर राकेशवर केलेल्या आरोपांमुळे चिडलेले पाहायला मिळणार आहेत. तर तन्वीला विशालचा प्लॅन कळून चुकलाय. याचा उलगडा ती आयुषजवळ करणार आहे. .सागर कारंडेने अनुश्री आणि रुचिताची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. सागर कारंडे म्हणाला की, "तू जर सांगितले की प्लीज मला हात लावू नका, तर तो पण एक्सेप्ट करेल. ओके, नाही लावणार बाई, व्हेरी गुड, थँक्यू मला सांगितलंस त्याबद्दल. संपतो मुद्दा. आता माझ्या पण डोक्यात आलंय रे, तुमच्याशी बोलताना पण मला भीती वाटायला लागलीये आता." यावर चर्चा करत असताना अनुश्री म्हणाली, "जाऊ मी बोलायला आता?" त्यावर सोनाली म्हणाली, "आय डोन्ट नो, यू आस्क बाबा." त्यानंतर विशाल अनुश्रीला सल्ला देताना दिसणार आहे, ऐक, माझं ऐक. आता तू काही बोलली ना, तू जेवढं बोलशील तेव्हा तो राईट दिसेल आणि तू रॉंग. नको देऊ ते portrayal.".तर रुचिता आणि अनुश्रीनेही सगळ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडली. अनुश्री म्हणाली की,"(सागर) दादा ऐक, मी आधी त्याला काय बोलले? त्यावर सागर म्हणले, " कुठल्याही माणसाला, इव्हन उद्या मला जरी बोलली असतीस ना, मलाही वाटलं असतं. अरे आम्ही तुम्हाला बहिणीसारखे मानतोय यार. आम्ही समजावलंय आणि तुम्ही म्हणताय हात लावायचा नाही? आम्ही काय इथे हात लावायला आलोय काय?"या संवादादरम्यान रुचिता पुढे स्पष्ट केले की, "मी कोणाच्याही कॅरेक्टरवर गेलेली नाहीये. सागर कारंडे म्हणाला, कोणाचंही असेल, कॅरेक्टरवर जायची गरजच नाहीये इथे. रुचिता म्हणाली, "मी गेलेच नाहीये, ते परमिशनचं होतं. ती कुठलीही मुलगी असती तरी मी मुलीला तेच बोलले असते. सागर म्हणाले, " मी तुला एवढंच सांगतोय की इथे प्रत्येक जण गेम खेळायला आलाय आणि हा मुद्दा नाहीये. हा मुद्दा काढायची गरजच नव्हती. तिला वाईट वाटलं, तुला वाईट वाटलं, त्याच वेळी बोलायला पाहिजे होतं तुम्ही की यापुढे जरा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पूर्ण दिवस जातो, हे जातं, ते जातं, कितीतरी तास लोटतात, त्यानंतर तुम्ही बोलताय आता? आणि जेणेकरून आता विषय वेगळा चाललाय, इथून तिथे कसा विषय जातो?"त्यावर रुचिता म्हणाली, "त्यांचा एक्सपिरियन्स इतक्या वर्षांचा आहे, ऑफकोर्स बिग बॉस मलाच बोलणार. कारण की एक्सपिरियन्स, कारण की मी आता आलेय, कारण मी फ्रेशर आहे. पण किती वेळा मला रितेश भाऊ जरी बोलले तरी मी बोलणार, माझं इंटेन्शन ते नव्हतं म्हणजे नव्हतं. आय स्टँड बाय इट, भाऊ बोलले तरी आणि अख्खं घर माझ्या अगेन्स्ट असलं तरी.".तर तन्वी नंतर आयुषला सांगताना विशाल कोटियनचा प्लॅन उघड करते. विशाल वेगळाच माईंड गेम खेळतोय असं तन्वीचं मत बनलं आहे. या दोघीना राकेश विरुद्ध बोलायला विशालनेच भाग पाडलं आहे असं मत ती व्यक्त करते. ती म्हणते की, "मला ना आता या ग्रुपमध्ये बसायची इच्छाच होत नाहीये, कारण ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला... मी मघाशी बोलले ना की साऊथमध्ये जसं प्रभू देवाला मानतात, तसं मराठी इंडस्ट्रीत ज्यांनी काम केलंय ना, तसं राकेश दादाला मानतात. मी बघितलंय राकेश दादासाठीची धडपड लोकांची. मी फक्त उदाहरण दिलं की प्रभू देवासारखं राकेश दादाला मानतात वगैरे असं तसं. त्याच्यावरती तो म्हणतो, 'तू काय उदाहरण दिलं?' मी म्हटलं असं असं दिलं. 'काय संबंध त्याचा? तो कोण आहे? कोण लागून गेलाय एवढा मोठा?' असं तसं काहीतरी बोलायला लागला. मी म्हटलं हे बघ तू असं नको बोलूस, तू मानत नशील पण मी मानते त्याला. माझ्यासाठी तो देव आहे. विशाल म्हणाला 'तुम्ही का देव म्हणून चढवताय त्याला? अरे कोण आहे तो? डायरेक्टर, प्रोड्युसर, ॲक्टर वगैरे समथिंग समथिंग काहीतरी बोलायला लागला.' त्याचं म्हणणं होतं की राकेश कसा चुकीचा आहे, तो चुकीचाच आहे तुम्ही त्याला बढावा देऊ नका. तुम्ही स्टँड घ्या तुमचा, तुम्ही बरोबर आहात. तो ना या मुलींचा युज करून राकेश दादाच्या अगेन्स्ट फिरतोय, जे स्टेटमेंट त्याने काढलं त्याच्यावरती. त्यांना कळत नाहीये पोरींना, त्या अडकल्या जाणार आहेत या स्टेटमेंटवरती, कारण हे स्टेटमेंट तुझ्यासाठी पण चुकीचं आहे. त्याचं एकच ठरलंय... राकेश दादा, ज्याला त्याला पाडायचंय बस! त्याचा (विशाल) गेम मला समजतोय हळूहळू.".आता घरातील सदस्यांमध्ये फूट पडली आहे. विशाल कोटियन खरंच लोकांमध्ये फूट पाडायचा प्रयत्न करतोय की या सगळ्यात दुसराच कुणीतरी त्याच्या या स्वभावाचा फायदा घेणार हे लवकरच समोर येईल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 Video : रुचिताला तिच्याच ग्रुपने घातली शेणाची आंघोळ ! "कर्माचं फळ मिळालं" प्रेक्षक खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.