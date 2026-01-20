Premier

Bigg Boss Marathi 6 Video : सागरने केली रुचिता-अनुश्रीची कानउघाडणी तर तन्वीने केली विशालची पोलखोल ! घरात नवे ट्विस्ट

Bigg Boss Marathi 6 Today Episode Highlights : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये आजच्या भागात घरात नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. घरात नेमकं काय घडणार आहे जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi 6 Today Episode Highlights

Bigg Boss Marathi 6 Today Episode Highlights

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Bigg Boss Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा खेळ दुसऱ्या आठवड्यात वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. घरात अनेक घडामोडी घडत आहेत. त्यातच अनुश्री आणि रुचिताने राकेशवर केलेल्या आरोपांमुळे प्रेक्षकही चिडला आहे. या घटनेचे पडसाद आजच्या एपिसोडमध्येही पाहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.