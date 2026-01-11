Premier

सोशल मीडिया स्टार करण सोनवणेची बिग बॉस मराठी 6 मध्ये धमाकेदार एंट्री, सोनवणे वहिनी घरात राडा घालणार?

BIGG BOSS MARATHI SEASON 6 KARAN SONAWANE ENTRY: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनची सुरुवात होताच घरात झालेल्या स्पर्धकांच्या एंट्रींनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. यामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर करण सोनवणेची झालेली दमदार आणि आत्मविश्वासपूर्ण एंट्री विशेष चर्चेत आहे.
मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, सहाव्या सीझनच्या पहिल्याच दिवशी घरात झालेल्या एंट्रींनी प्रेक्षकांची मनं जिकंली. यामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर करण सोनवणे याची झालेली दमदार एंट्री विशेष चर्चेचा विषय ठरली.

