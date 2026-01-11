सोशल मीडिया स्टार करण सोनवणेची बिग बॉस मराठी 6 मध्ये धमाकेदार एंट्री, सोनवणे वहिनी घरात राडा घालणार?

मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, सहाव्या सीझनच्या पहिल्याच दिवशी घरात झालेल्या एंट्रींनी प्रेक्षकांची मनं जिकंली. यामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर करण सोनवणे याची झालेली दमदार एंट्री विशेष चर्चेचा विषय ठरली..करण सोनवणे हा सोशल मीडियावरील लोकप्रिय चेहरा आहे. त्याने सोशल मीडियावर बाला म्हणून आणि सोनवणे वहिनी म्हणून प्रसिद्ध आहे. आपल्या विनोदी वृ्त्तीतून तो नेटकऱ्यांचं मनोरंजन करत असतो. सोशल मीडियावर त्याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. बिग बॉसच्या घरात एंट्री घेताना करणचा कॉन्फिडन्स, आपली नेहमीप्रमाणे विनोदी वृत्तीने प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं..बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करताच रितेश भाऊसमोर करण सोनवणेने आपली भूमिका स्पष्ट केली. “मी इथे गेम खेळायला आलोय, माझ्याशी कोणी पक्का घेतला तर मी त्याला उत्तर देईल” असं सांगितलं.त्यामुळे यंदाच्या सीझनमध्ये किरण सोनवणेचा जम बसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सोशल मीडियावर करणाच्या सपोर्टवर अनेक पोस्ट येताना पहायला मिळताय. त्यामुळे सोशल मीडियावर करणची चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. .900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.