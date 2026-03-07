Premier

Bigg Boss Marathi 6 : या आठवड्यात टोळीमधून होणार धक्कादायक एव्हिक्शन ! सगळ्यांना भिडणारी 'ही' स्पर्धक बाहेर

Bigg Boss Marathi Latest Eviction News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये महत्त्चा ट्विस्ट आला आहे. घरातून बिग बॉस मधील स्ट्रॉंग स्पर्धक बाहेर पडली आहे. कोण आहे ही जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरातून एकापेक्षा एक धक्कादायक एव्हिक्शन होत आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात तीन स्पर्धकांची घरात वाईल्ड कार्ड एंट्री झाली. त्या स्पर्धकांच्या खेळाचा अंदाज येत नाही तोच घरातील एक स्ट्रॉन्ग स्पर्धक या आठवड्यात घरातून एक्झिट घेणार आहे.

