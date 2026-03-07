Bigg Boss Marathi 6 : या आठवड्यात टोळीमधून होणार धक्कादायक एव्हिक्शन ! सगळ्यांना भिडणारी 'ही' स्पर्धक बाहेर

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरातून एकापेक्षा एक धक्कादायक एव्हिक्शन होत आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात तीन स्पर्धकांची घरात वाईल्ड कार्ड एंट्री झाली. त्या स्पर्धकांच्या खेळाचा अंदाज येत नाही तोच घरातील एक स्ट्रॉन्ग स्पर्धक या आठवड्यात घरातून एक्झिट घेणार आहे. .या आठवड्यात पार पडलेल्या नॉमिनेशन टास्कमध्ये तन्वी कोलते, प्राजक्ता शुक्रे, रुचिता जामदार, सागर कारंडे, संस्कृती साळुंखे, प्रभू शेळके आणि दीपाली सय्यद हे स्पर्धक नॉमिनेट झाले होते. यापैकी एका स्पर्धकाची घरातून गच्छंती होणार आहे. घरातून बाहेर कोण पडणार हे रविवारी समजणार असलं तरीही सोशल मीडियावर एका नावाची चर्चा सुरु झालीये. .रेडिट आणि काही बिग बॉसशी संबंधित सोशल मीडिया पेजेसच्या मते रुचिता जामदारने या आठवड्यात बिग बॉस मराठीच्या घराचा निरोप घेतला आहे. रुचिताच्या एव्हिक्शनने टोळी गँगला चांगलाच धक्का बसणार आहे. विशालच्या टोळीच्या रुचिता आणि अनुश्री महत्त्वाच्या सदस्य होता. यामुळे टोळीची ताकद कमी होईल अशी चर्चा सध्या रंगली आहे. .गेल्या आठवड्यात रोशन भजनकर बिग बॉस मराठीमधून आऊट झाला. यामुळे टोळीला धक्का बसलाच पण त्याचे चाहतेही नाराज झाले. त्यातच आता रुचिताच्या एलिमिनेशनमुळे टोळीची ताकद कमी झालीये असं म्हणावं लागेल. .आता टोळीची स्ट्रॅटेजी बदलणार ? घरात नवीन काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टार वर कधीही. .फोटोंमध्ये दिसायला गोड पण खऱ्या आयुष्यात वागायला कसा आहे सोनाली कुलकर्णीचा नवरा कुणाल? अभिनेत्रीनेच सांगितलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.