Bigg Boss Marathi 6 : विशाल कोटियनचा बिग बॉसच्या घरात राडा, ओमकारच्या अंगावर गेला धावून ! "माझी वस्तू का फेकली ?"

Bigg Boss Episode Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 चांगलाच गाजतोय. या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवसापासून घरात राडे सुरु झाले आहेत. त्यातच आता घरात आणखी एक राडा झाला आहे. .बिग बॉसच्या घरात विशाल कोटियनचा वावर अनेकांना खटकतो आहे. त्यातच आता त्याने ओमकार राऊतशी भांडण उकरून काढलं आहे. त्यांचा हा राडा चांगलाच गाजतोय. काय पाहायला मिळणार आहे बिग बॉस मराहीच्या आजच्या भागात जाणून घेऊया. .विशाल तावातावाने ओमकारजवळ येतो आणि "तू माझी ही वस्तू का फेकली?" असा जाब त्याला विचारतो. तेव्हा ओमकार "हो मी फेकलं सॉरी" असं म्हणतो. त्यावर विशाल आणखी चिडतो आणि "याचं सामान कुठे आहे?" असं म्हणत खोलीत जाण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा ओमकार त्याला अडवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर विशाल त्याच्या अंगावर धावून जातो. तेव्हा आयुष मध्ये पडून त्यांना बाजूला करतो. ओमकार त्याला बाहेर गेल्यावर "मी तुला तुझी वस्तू आणून देईन" असं म्हणतो. तेव्हा विशाल "तू सॉरी पण नीट नाही बोललास" असं म्हणतो. तेव्हा ओमकार सॉरी बोलतो. तेव्हा विशाल मला "तुझं सॉरी मान्य नाही" असं म्हणतो. .विशालच्या वागण्याबद्दल रितेश नाराजी व्यक्त करणार अशी चर्चा सध्या सगळीकडे आहे. बिग बॉसमध्ये आता नेमकं काय घडणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज राती 8:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि jio+hotstar वर कधीही. .ते लोक सहज विसरले... तेजश्री प्रधानची खास पोस्ट; आणखी एक हटके लूक शेअर करत लिहिली मनातली गोष्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.