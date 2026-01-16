Premier

Bigg Boss Marathi 6 : विशाल कोटियनचा बिग बॉसच्या घरात राडा, ओमकारच्या अंगावर गेला धावून ! "माझी वस्तू का फेकली ?"

Bigg Boss Marathi Today Episode Highlights Day 5 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये विशाल कोटियन आणि ओमकार राऊतमध्ये राडा झाला. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi Today Episode Highlights Day 5

Bigg Boss Marathi Today Episode Highlights Day 5

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Episode Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 चांगलाच गाजतोय. या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवसापासून घरात राडे सुरु झाले आहेत. त्यातच आता घरात आणखी एक राडा झाला आहे.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.