बिग बॉसच्या घरात आला Wild card सदस्य, दारातून येणारी ‘ती’ व्यक्ती कोण? चाहत्यांचा अंदाज खरा असेल?

Wild Card Entry Set to Shake Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस रंगत येताना पहायला मिळतेय. गेल्या आठवड्यात रुचिता आणि अनुश्रीने घातलेल्या गोंधळाची भाऊच्या धक्क्यावर रितेशनं चांगलीच खरडपट्टी केली. त्या दोघांनी चांगलंच सुनावलं. तेव्हा अनुश्री आणि रुचिता दोघींनी सुद्धा प्रेक्षकांची जाहीर माफी मागत त्यांना स्वत:मध्ये सुधारणा करणार असल्याचं म्हटलं. .दरम्यान बिग बॉसच्या घरातील पहिली स्पर्धक राधा पाटील ही घराबाहेर पडली. राधा बाहेर जाणार असल्याचं कळताच सगळ्यांना धक्का बसला. राधाला सुद्धा रडू कोसळलं. टोळीमधील पहिली व्यक्ती घराबाहेर जात असल्यानं अनुश्री, रुचिता, रोशन, विशाल यांना अश्रू अनावर झाले. राधाने देखील 'आमचा शो वाईट नाही हे दाखवून देण्यासाठी मी इथं आल्याचं' म्हणत घराबाहरे आली. .दरम्यान अशातच आता कलर्स मराठीने बिग बॉसचा नवा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये Wild Card एन्ट्री घेणाऱ्या सदस्याबद्दल बिग बॉस सांगताना पहायला मिळताय. त्यामुळे घरातील सदस्य 'ती' व्यक्ती कोण असेल यांच्या उत्सुकेत होते. घरातल्या सदस्यांना त्या व्यक्तीबाबत उत्सुकता लागलेलं प्रोमोमध्ये पहायला मिळतय. तसंत एका दारातून ती व्यक्ती येताना दिसत आहे. तसंच त्या व्यक्तीला पाहून घरातील सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याचं दिसतय. .इतक्या लवकर बिग बॉसच्या घरात नवीन सदस्य आल्यानं सगळ्यांना धक्का बसलाय. अनेकांना तो सदस्य कोण असेल याची उत्सुकता लागली आहे. कलर्स मराठी प्रोमो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'Wild card entry कोणाची होणार त्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी' असं म्हटलय. त्यामुळे आता चाहत्यांना ते सदस्य कोण असतील याची उत्सुकता लागलीय .दरम्यान अनेकांनी कमेंट्स करत आपापला अंदाज लावला आहे. अनेकांनी कमेंट करत ती व्यक्ती महिला असल्याचं म्हटलय. तर अनेकांनी पुन्हा राधा येणार असल्याचा अंदाज लावलाय. परंतु घरात कोणती व्यक्ती येणार हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. .'आमचा शो घाणेरडा नाहीये' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडल्यावर राधाला कोसळलं रडू, म्हणाली...'आता मी लावणी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.