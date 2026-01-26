Premier

बिग बॉसच्या घरात आला Wild card सदस्य, दारातून येणारी ‘ती’ व्यक्ती कोण? चाहत्यांचा अंदाज खरा असेल?

Bigg Boss Marathi 6 Teases Shocking Wild Card Entry: राधा पाटीलच्या पहिल्या एक्झिटनंतर बिग बॉस मराठी 6 चा खेळ अधिक रंगतदार होताना दिसत आहे. अशातच कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या नव्या प्रोमोमध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीचा संकेत देण्यात आला आहे.
Apurva Kulkarni
Wild Card Entry Set to Shake Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस रंगत येताना पहायला मिळतेय. गेल्या आठवड्यात रुचिता आणि अनुश्रीने घातलेल्या गोंधळाची भाऊच्या धक्क्यावर रितेशनं चांगलीच खरडपट्टी केली. त्या दोघांनी चांगलंच सुनावलं. तेव्हा अनुश्री आणि रुचिता दोघींनी सुद्धा प्रेक्षकांची जाहीर माफी मागत त्यांना स्वत:मध्ये सुधारणा करणार असल्याचं म्हटलं.

