बिग बॉस मराठी 6 ची विजेती ठरली तन्वी कोलते, टॉफीसह मिळाल्या 'या' गोष्टी

TANVI KOLTE CROWNED BIGG BOSS MARATHI 6 WINNER:‘बिग बॉस मराठी ६’ची विजेती तन्वी कोलते ठरली असून तिला ट्रॉफीसोबत १५ लाख रुपयांचा धनादेश, ई-स्कूटी, १० लाखांचं गिफ्ट वाऊचर आणि खास भेटवस्तू मिळाल्या आहेत. तिच्या विजयावर सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

TANVI KOLTE WINS BIGG BOSS MARATHI 6 TROPHY: बिग बॉस मराठीच्या सहावा सिझनला अखेर विजेता मिळाला आहे. तन्वी कोलते ही यंदाच्या सीझनची महाविजेता ठरली आहे. राकेश बापट हा या खेळाचा रनरअप झाला आहे. यंदाच्या सीझनमध्ये टॉप फायनलिस्ट यांना महाराष्ट्रातून भरभरून वोट करण्यात आलं. परंतु शेवटी तन्वी हिने ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलंय. या पर्वात राकेश बापट उपविजेता ठरला आहे.

