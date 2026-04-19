बिग बॉस मराठी 6 ची विजेती ठरली तन्वी कोलते, टॉफीसह मिळाल्या 'या' गोष्टी

TANVI KOLTE WINS BIGG BOSS MARATHI 6 TROPHY: बिग बॉस मराठीच्या सहावा सिझनला अखेर विजेता मिळाला आहे. तन्वी कोलते ही यंदाच्या सीझनची महाविजेता ठरली आहे. राकेश बापट हा या खेळाचा रनरअप झाला आहे. यंदाच्या सीझनमध्ये टॉप फायनलिस्ट यांना महाराष्ट्रातून भरभरून वोट करण्यात आलं. परंतु शेवटी तन्वी हिने ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलंय. या पर्वात राकेश बापट उपविजेता ठरला आहे. .तन्वीला ट्रॉफीसह १५ लाख रुपयांचा चेक देण्यात आलाय. तसंच ई-स्कूटी, पु. ना. गाडगीळ यांच्याकडून 10 लाख रुपयांचं गिफ्ट वाऊचर सुद्धा मिळालय. तसंच रितेश देशमुख यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा भेट म्हणून दिली आहे. .सध्या सोशल मीडियावर तन्वी कोलतेवर शुभेच्छांचा वर्षावर होत आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तन्वीच्या खेळाचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर बिग बॉसच्या निकालाची प्रचंड चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .तन्वी कोलते ठरली 'Bigg Boss Marathi 6' ची महाविजेती, राकेशचं स्वप्न राहिलं अपूरं