कॅप्टन्सीच्या मुद्द्यावरून घरात होणार मतभेद, बिग बॉसच्या घरात पुन्हा वादाची ठिणगी

कलर्स मराठीवरील 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात सध्या वेगवेगळे किस्से पहायला मिळताय. घरातील प्रत्येक सदस्य स्वत:चे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करताना पहायला मिळतोय. अशातच आता सदस्यांमध्ये वेगवेगळ्या कारणाने वाद होताना पहायला मिळताय. अशातच आता कॅप्टन्सीवरुन घरात मोठा वाद निर्माण झाल्याचं पहायला मिळतय. प्रोमोमध्ये पहायला मिळतय की, कॅप्टन्सीपदासाठी दिव्या स्वत:ची क्षमता सिद्ध करतेय. तर तिच्या कॅप्टन्सीवर इतर सदस्य प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताय. .कलर्स मराठीने सोशल मीडियावर प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोवर घरातील सदस्य कॅप्टन्सीबाबत चर्चा करताना पहायला मिळताय. यावेळी अनेकांनी दिव्याच्या कॅप्टन्सीवर प्रश्न उपस्थित करत निशाणा साधलाय. एकडीकडे अनुश्री 'दिव्या कॅप्टन्सीसाठी पात्र नाही' असं म्हणते, तर दुसरीकडे रुचिता चिडून 'कॅप्टन दोन्ही बाजूंचं म्हणणं नीट एकून घेणारा असला पाहिजे' असं सांगते. तर सागर सुमित दिव्या मॅच्युअर नसल्याचं म्हणतात..सगळ्यांच्या आरोपानंतर दिव्याचा देखील पारा चढतो. यावेळी ती आपली बाजू मांडताना म्हणते, 'अनुभव कोणाला नसतो. जर तुम्ही असं म्हणत असाल तर मी सगळ्याच्या विरोधात उभी राहते. त्यामुळे दिव्याच्या कडक वागण्याने घरातील समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. आता दिव्या तिचे मुद्दे पटवून देऊ शकेल का?' हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .तर दुसरीकडे सध्या घरात अनुश्री राकेश यांच्या भांडणामुळे वेगळीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. नेटकऱ्यांनी अनुश्री आणि रुचिताचं वागणं खुप खटकलं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत नेटकऱ्यांनी अनुश्री आणि रुचिताला ट्रोल केलय. अनेकांना दोघींचं वागणं खटकलय, तर अनेकांनी घरातील खेळी करण्यासाठी असे आरोप करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलय.