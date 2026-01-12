Bigg Boss Marathi 6 : "माझ्यामुळे 50 मुलांना प्रवेश मिळाला" Viral व्हिडीओवर दिव्याचा खुलासा; नेटकरी म्हणाले..

Bigg Boss Marathi Latest Promo : कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम बिग बॉस मराठीचा सहावा सीजन दणक्यात सुरु झालाय. 17 स्पर्धकांनी बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री घेतली आहे. बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात प्रेक्षकांना अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत. .बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात प्रीमियरनंतर घरात घडणाऱ्या अनेक घडामोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. घरात फायरब्रॅन्ड नेत्या म्हणून ओळख असलेली आणि स्वतःला सरकार म्हणवून घेणारी दिव्या शिंदेची घरात एंट्री झाली आहे. बिग बॉसच्या प्रोमोमध्ये राधा दिव्याचं कौतुक करताना दिसत आहे.प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, राधा दिव्याला बोलते की,"तू किती भांडणं करते. तिथे बघ ना तुला ऍडमिशन हवं होतं म्हणून तू किती भांडली ?" त्यावर दिव्या म्हणाली की,"तुला खरं सांगू एका मुलीने कितीही प्रगती केली तरीही लोक म्हणतात हिला कुणीतरी फेव्हर केलं आहे." त्यावर तिथे उभ्या असलेल्या सगळ्या मुली सहमत होतात. त्यावर दिव्या म्हणते की,"काहीही नाहीये. आम्ही आमच्या दमवर उभे आहोत. खरं सांगू मी त्या दिवशी भांडले नसते माझ्यामुळे ५ ० % विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन झालं. कारण त्यांनी एडिटचा ऑप्शन दिला जो त्यांनी आधी दिला नव्हता. त्यामुळे सगळ्यांचं भलं झालं म्हणजे माझंच नाही सगळ्यांचं भलं झालं." .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. "दिव्या शिंदे म्हणजे धमाका","ही पोरगी फायनल गाठणार","हिने खरंच केलं की ही फेकतेय ?","खरा ब्रँड कोण आहे ते काहीच दिवसांत समजेल." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..दिव्या शिंदे बिग बॉसच्या घरात लीडर होणार की फॉलोअर ? बिग बॉसमध्ये नवीन काय ट्विस्ट येणार ? हे पाहण्यासाठी बघत राहा बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर..Bigg Boss Marathi 6 Update : 'चुकीचं कास्टिंग' ते 'रील स्टार्सची भरती'; यंदाच्या सिझनवर प्रेक्षक व्यक्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.