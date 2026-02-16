घराबाहेर येताच ओमकार आणि आयुषमध्ये हाणामारी, नॉमिनेट का केलं? म्हणत ओमकार धावून गेला आयुषच्या अंगावर, Viral Video

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी 6 मधून कालच्या भागात आयुष आणि करण बाहेर पडले. या अनपेक्षित एव्हिक्शनचा चाहत्यांना धक्का बसला होता. कमी मतं मिळाल्यामुळे आयुषला बिग बॉसच्या घरातून बाहेर जावं लागलय. दरम्यान आता घराबाहेर आल्यानंतर ओमकार राऊत आणि आयुष यांच्या हाणामारी झाल्याची चर्चा आहे. या संबंधीत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .रिलस्टार निक शिंदेनं एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये निक त्याच्या मित्रासोबत बिग बॉस मराठी ६ चा एव्हिक्शनचा भाग पहात असतो. त्यावेळी एलिमिनेशनमध्ये आयुष, सचिन आणि करण यापैकी कोण जाईल अशी निक मित्रांसोबत चर्चा करत असतो. सचिन कुमावत किंवा करण बाहेर पडतील असं दोघांना वाटतं. परंतु आयुष शांत येऊन मागे उभा राहतो, आणि खांद्यावर हात ठेवत म्हणतो, 'मलाही सचिनदादाच बाहेर पडतील असं वाटतंय'.निक आणि त्यांच्या मित्रांना आयुषला पाहून धक्का बसतो. इतक्यात व्हिडिओमध्ये ओमकार तिथं येतो आणि आयुषची कॉलर पडकतो. 'मला नॉमिनेट करतो का रे! मला नॉमिनेट करतो... असं म्हणत तो आयुषला मारायला पुढे येतो. तेवढ्यात बाजुचे दोघे त्याला सावताना दिसताय.' .दरम्यान हा व्हिडिओ खरा नसून तो एक विनोदाचा भाग आहे. घराबाहेर आल्यानंतर आयुष आणि ओमकारची चांगली मैत्री झाली आहे. पंरतु जेव्हा आयुष घराबाहेर पडला, त्यावेळी अनेक चाहत्यांना वाईट वाटलं. अनेकांनी चांगला खेळाडू बाहेर पडल्याच्या भावना व्यक्त केल्यात. सध्या सोशल मीडियावर आयुष आणि ओमकारच्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..'ती व्यक्ती आपल्यासोबत असली की...' जुई गडकरीच्या लाईफ पार्टनरबद्दल काय अपेक्षा? म्हणाली...'माझ्यासाठी खरं प्रेम हे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.