घराबाहेर येताच ओमकार आणि आयुषमध्ये हाणामारी, नॉमिनेट का केलं? म्हणत ओमकार धावून गेला आयुषच्या अंगावर, Viral Video

AYUSH AND OMKAR FIGHT VIRAL VIDEO: बिग बॉस मराठी ६ मधून आयुष आणि करण यांच्या एलिमिनेशननंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये आयुष आणि ओमकार यांच्यात वाद होत असल्याचं दिसत असलं तरी तो विनोदी व्हिडिओ असल्याचं समोर आलं आहे.
Apurva Kulkarni
Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी 6 मधून कालच्या भागात आयुष आणि करण बाहेर पडले. या अनपेक्षित एव्हिक्शनचा चाहत्यांना धक्का बसला होता. कमी मतं मिळाल्यामुळे आयुषला बिग बॉसच्या घरातून बाहेर जावं लागलय. दरम्यान आता घराबाहेर आल्यानंतर ओमकार राऊत आणि आयुष यांच्या हाणामारी झाल्याची चर्चा आहे. या संबंधीत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

