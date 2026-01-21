नेहा शितोळे, सोनाली पाटीलचा राकेशला पाठिंबा; म्हणाल्या "मी एक महिला असून.."

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 हा सिझन पहिल्या दिवसापासून त्यातील राड्यांमुळे गाजतोय. त्यातच आता घरात या आठवड्याच्या सुरुवातीला एक मोठं भांडण पाहायला मिळालं. राकेश बापटवर अनुश्री आणि रुचिताने केलेले आरोप चर्चेत राहिले. हा सगळा ड्रामा प्रेक्षकांनी चांगलाच एन्जॉय केला आहे. .झोपेतून हात पकडून उठवून दुसऱ्या जागी झोपायला लावलं याचा मुद्दा बनवत रुचिता आणि अनुश्रीने काल घरात एकच राडा घातला. राकेशने अनुश्रीला हात धरून उठवण्याचा चुकीचा अर्थ त्या दोघीनी लावला. यावरून घरातील इतरांनी राकेशची बाजू घेतली तर विशाल आगीत तेल ओतताना दिसला. त्यातच आता मराठी इंडस्ट्रीमधूनही राकेशला पाठींबा मिळत आहेत. .बिग बॉस मराठी सिझन 2 ची स्पर्धक असलेल्या नेहा शितोळेने राकेशला सोशल मीडियावर स्टोरी पोस्ट करत पाठींबा दिला. "राकेश बापट या प्रकरणात मी तुझ्याबरोबर आहे. या मुली अतिशय वाईट खेळ खेळत आहेत. एक स्त्री म्हणून मी तुझी माफी मागते.हे अजिबातच योग्य नाहीये. खरंच चुकीचं आहे.".तर बिग बॉस मराठी सिझन 3 ची स्पर्धक सोनाली पाटीलनेही सोशल मीडियावर व्हिडिओच्या माध्यमातून तिच्या भावना व्यक्त केल्या. "आजचा एपिसोड पाहून खूप वाईट वाटलं.अनुश्रीला राकेशने हात लावून उठवलं हा मुद्दा तिने तेव्हाच नाही उठवला तर नंतर जेव्हा त्या गोष्टीचा त्यांना मुद्दा करावा वाटला तेव्हा चौकामध्ये बसून ज्या दीड शाहण्या पोरी आहे त्यामधून तो विषय काढला. माझ्यावरही असे आरोप लावण्यात आले होते. पण तेव्हा विकास आणि मीनल माझ्या बाजूने खंबीर उभे राहिले होते. तसच आज राकेशबद्दल म्हंटलं गेले आहे तुम्ही मला हात नाही लावयला पाहिजे होता. जर तुम्ही इतके काचके गुडीया आहात तर घरीच बसा. मी राकेश भाऊंना विनंती करते की या दीड शहाण्या मुलींना जर शहाणं करा.".सोशल मीडियावर राकेशला प्रेक्षकांचा अतिशय पाठींबा मिळत आहे. तर अनुश्री आणि रुचिताला शिक्षा व्हावी अशीही मागणी प्रेक्षक करत आहेत. .Bigg Boss Marathi 6 Video : ड्युटीवरून भांडणाऱ्या अनुश्रीची प्राजक्ताला शिवीगाळ ! प्रेक्षक म्हणाले "जास्त उडू नको".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.