तेजस्विनी लोणारी झाली आई! गोंडस मुलाला दिला जन्म, सरवणकर कुटुंबात आनंदाला उधाण

TEJASWINI LONARI & SAMADHAN SARVANKAR BABY NEWS: 'बिग बॉस मराठी' फेम अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांच्या घरी चिमुकल्याचं आगमन झालय. तेजस्विनीनं गोंडस मुलाला जन्म दिलाय. सोशल मीडियावरून कुटुंबीयांनी आनंदाची बातमी शेअर केलीय. तसंच समाधान सरवणकर यांनी रुग्णालयातील एक खास व्हिडिओ शेअर करत बाळाच्या जन्माचा आनंद व्यक्त केलाय. .शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये बाळ येण्याआधीची उत्सुकता आणि त्याच्या आगमनानंतर कुटुंबाला झालेला आनंद पहायला मिळतोय. सुरुवातील घरातील सगळे बाळाच्या येण्याची वाट पाहत असतात. त्याचवेळी डॉक्टर मुलगा झाल्याची बातमी देतात. तेव्हा सगळ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. त्यानंतर सगळे बाळाचं प्रेमानं स्वागत करताना पहायला मिळताय. व्हिडिओमधून सरवणकर कुटुंबात आनंदाचं वातावरण स्पष्टपणे पहायला मिळतय. .समाधान यांनी व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या आशीर्वादाचं आगमन झालय. आमच्या या छोट्या राजकुमारचं जगात स्वागन! एक छोटंसं आगमन आणि आयुष्यभरासाठी प्रेम' असं त्यांनी लिहलंय. दरम्यान व्हिडिओवर चाहत्यांच्या कमेंट्स येत असून मनोरंजविश्वातूनही दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान तेजस्विनी लाणोरी आणि समाधान यांचं लग्न डिसेंबरमध्ये झालं होतं. त्यानंतर आता त्यांच्या घरी राजपुत्राचं आगमन झालय. दोन्ही कुटुंबामध्ये उत्साहाचं वातावरण पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .'काजोलसारखी दिसणारी दुसरी बाई माझ्यासमोर उभी केली आणि...' देवेंद्र गायकवाडने सांगितला 'तान्हाजी'मधील किस्सा, म्हणाला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.