बिग बॉसची माजी स्पर्धक दिव्या शिंदेला अटक; डॉक्टरला केली मारहाण, ५ लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप

PUNE POLICE ARREST DIVYA SHINDE IN ASSAULT CASE: सोशल मीडियावरील रील्समुळे चर्चेत आलेली आणि बिग बॉसची माजी स्पर्धक दिव्या शिंदे हिला पोलिसांनी अटक केलीय. एका डॉक्टराला मारहाण आणि खंडणी मागितल्याप्रकरणी तिच्याविरोधात पुण्यातील काळेपडळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलं होतं. दरम्यान आता पोलिसांनी दिला अटक केली आहे. .सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीचा मोबदला मागण्याच्या नावाखाली दिव्या शिंदे आणि तिच्यासोबतच्या व्यक्तींनी एका जेष्ठ निवृत्त डॉक्टरांच्या घरात घुसून दहशत माजवल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारीत असं लिहलं होतं की, '१७ सप्टेंबर रोजी दिव्या शिंदे ही काही लोकांसह डॉ. गायकवाड यांच्या घरी गेली. त्यानंतर तिने २३ सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांना एका हॉटेलमध्ये बोलावून पुन्हा पाच लाख रुपये देण्याची मागणी केली. आठ ते दहा जणांचा समूह डॉ. गायकवाड यांच्या घरात जबरदस्तीने घुसले आणि त्यांनी मारहाण केली.' .काय आहे प्रकरण?माहितीनुसार, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांनी प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली. संस्थेच्या वतीने १ ते ३ सप्टेंबरदरम्यान बालगंधर्व रंगमंदिरात ‘कला आविष्कार महोत्सवा’चं आयोजन करण्यात आलं होतं. तक्रारीनुसार, या कार्यक्रमाला दिव्या शिंदे उपस्थित राहिली होती. कार्यक्रमाची प्रसिद्धी केल्याचा दावा करत तिने मोबदल्यापोटी ५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी डॉ. गायकवाड यांनी तिला गुगल पेच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार रुपये दिले होते, तरीही उर्वरित रकमेची मागणी सुरू असल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. .दिव्या शिंदे ही सोशल मीडियावर ‘सरकार’ या नावानेही ओळखली जाते. इन्स्टाग्रामवरील रील्स आणि तिच्या सोशल मीडिया उपस्थितीमुळे ती चर्चेत आली होती. तिने ‘बिग बॉस मराठी’च्या सहाव्या पर्वातही सहभाग घेतला होता. .'अंबा येडू दोघी बहिणी…’ ऐश्वर्या नारकरांसोबत लेकीचाही ठसकेबाज डान्स! VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.