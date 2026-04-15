'तन्वीने मूर्खपणा केला…''त्या' वक्तव्यामुळे प्रेक्षक नाराज, नेटकरी म्हणाले...'हिला वोट करु नका'

BIGG BOSS MARATHI 6 :बिग बॉस मराठीच्या घरातून मागच्या आठवड्यात राखी सावंत हिची एव्हिक्शन झालं. दरम्यान अशातच काल म्हणजेच मंगळवारी मिड वीक एव्हिक्शनवेळी रेवा बाहेर गेली. त्यामुळे घराला आता या सीझनचे टॉप ५ सदस्य मिळाले आहे. यामध्ये राकेश बापट, दिपाली सय्यद, तन्वी कोलते, अनुश्री माने आणि विशाल कोटियन हे सदस्य आहेत. तन्वी कोलते ही या सीझनही पहिली फायनलिस्ट आहे. परंतु शेवटच्या क्षणी तिच्या एका वागण्यामुळे नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. . नक्की काय घडलं?बिग बॉसच्या घरात एलिमिनेशचा इंद्रधनुष्य टास्क सुरु होता. यावेळी तन्वी विशाल आणि अनुश्रीला बरंच काही बोलते. रेवाने टॉप ५ मध्ये असावं अशी तिची मनापासून इच्छा असते. परंतु तसं घडत नाही. 'धक्काबुक्की आणि खोटारडेपणा इथं राहिला आणि चांगल्या मनाची मुलगी बाहेर गेली' असं ती म्हणते. तिचं हे बोलणं ऐकून प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीय. .तन्वी रेवाला म्हणते, 'मला तुझ्यासाठी बोलायचं आहे. बिग बॉसच्या घरात एक बाहुली आली. ती लेट पण थेट मनात भरली. टास्कमध्ये सुद्धा ती जबरदस्त खेळली. माझ्यासोबत पडली, उठली, रडली आणि हसली परंतु या आठवड्यात तीमला सोडून चालली, आज इथे खोटारडेपणा आणि धक्काबुक्की राहिली. माझ्या चांगल्या मनाची पोरगी बाहेर चालली.' असं रेवाला म्हणाली. .तिच्या या वक्तव्यानंतर नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. अनेकांनी अनुश्री आणि विशालला सपोर्ट करा, तन्वी मुर्ख आहे. असं म्हटलय. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'तन्वी तुचं वागणं कसं आहे. आता सगळ्यासमोर आलय.' तर अनेकांनी तन्वी कधीच जिंकणार नाही असा विश्वास दाखवला आहे.