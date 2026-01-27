Premier

Bigg Boss Marathi: बिग बॉसच्या घरात पुन्हा चोरी! विशालची बाथरुममधून 'ती' वस्तू हरवली, थेट कॅप्टनचं जेवण होणार बंद?

BIGG BOSS MARATHI HOUSE SEES ANOTHER THEFT: बिग बॉस मराठीच्या घरात सध्या नवनवीन वाद आणि ड्राम्यांनी जोर पकडला आहे. आधी ‘पॉवर key’ चोरीचा प्रकार गाजल्यानंतर आता पुन्हा एकदा चोरीची घटना समोर आली आहे.
Apurva Kulkarni
Bigg Boss Marathi Controversy: बिग बॉस मराठीच्या घरात सध्या स्पर्धक नवनवे ड्रामे करताना पहायला मिळताय. राधा पाटील घराबाहेर पडल्यानंतर सगळ्यांनाच धास्ती बसली आहे. प्रत्येक जण आपापला खेळ चांगला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने सुद्धा सगळ्यांची चांगलीच कानउघडणी केलीय. यामध्ये सोनाली, अनुश्री, रुचिता यांना रितेशनं चांगलंच झापलय.

