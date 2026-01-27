Bigg Boss Marathi: बिग बॉसच्या घरात पुन्हा चोरी! विशालची बाथरुममधून 'ती' वस्तू हरवली, थेट कॅप्टनचं जेवण होणार बंद?

Bigg Boss Marathi Controversy: बिग बॉस मराठीच्या घरात सध्या स्पर्धक नवनवे ड्रामे करताना पहायला मिळताय. राधा पाटील घराबाहेर पडल्यानंतर सगळ्यांनाच धास्ती बसली आहे. प्रत्येक जण आपापला खेळ चांगला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने सुद्धा सगळ्यांची चांगलीच कानउघडणी केलीय. यामध्ये सोनाली, अनुश्री, रुचिता यांना रितेशनं चांगलंच झापलय. .दरम्यान आता बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा पहायला मिळालाय. काही दिवसांपूर्वी घरात 'पॉवर key' चोरीला गेली होती. ती चोरी अनुश्री माने हिने केली होती. आता घरात पुन्हा चोरी झालीय. यंदा विशालचं बॉडीवॉश चोरलं गेलंय. मात्र हे बॉडीवॉश विशालला कॅप्टनच्या रुमजवळ सापडलं. त्यामुळे आता आयुष आणि विशालमध्ये वाद निर्माण झालेत. .जेव्हा विशालला कॅप्टनच्या रुमजवळ बॉडीवॉश सापडतं. त्यावेळी विशाल आयुषवर बॉडीवॉश चोरी केल्याचा आरोप करतो. आयुषने जसं जेवण बंद केलेलं. तसंच यावेळी आयुषला काय शिक्षा देणार असं विशाल घरातल्यांना विचारतो. यावेळी आयुष त्याची बाजू क्लिअर करत म्हणतो, ते बॉडीवॉश किती दिवसापासून तिथंच पडलेलं आहे. परंतु विशाल त्याच्या बोलण्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करतो. .दरम्यान हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी विशालला तसंच बिग बॉसला ट्रोल केलय. 'अरे घरात नक्की काय चाललय. सतत चोऱ्या होत आहे.' असं म्हटलय. तर अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'यंदाचा सहावा सिझन नाहीतर चोर सीझन आहे'. कलर्स मराठीने शेअर केलेला प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .‘मन जुळले’ने उलगडली ‘रुबाब’ची प्रेमळ बाजू!\n‘रुबाब’ चित्रपटातील रोमँटिक गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.