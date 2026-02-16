बिग बॉस आता राखीची वाट लावणार! कन्फेशन रुममध्ये बोलावून हाताला खेचत बाहेर काढलं? घरात नक्की काय घडलं?

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. बिग बॉसचा सहावा आठवडा सुरु होणार आहे. रविवारच्या भागात दोन धक्कादायक एलिमिनेशन्स पहायला मिळाले. आयुष संजीव यांची तब्येत ठिक नसल्यानं तो मागचा आठवडा खेळला नाही. त्यामुळे त्याला घराबाहेर जावं लागलं. तर सोशल मीडिया स्टार करण सोनावणे याचं अनपेक्षित एव्हिक्शन पहायला मिळालं. दोघे बाहेर गेल्यानंतर सचिन कुमावत आणि प्राजक्ता खुप भावूक झाले होते. आता घरात केवळ ११ सदस्य बाकी राहिले आहे. १२ वी सदस्य राखी सावंत आहे. परंतु ती काही दिवसांसाठी घरात आल्याचं बोललं जातय..दरम्यान कलर्स मराठीने बिग बॉसचा एक नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये बिग बॉसची टीम राखीला बाहेर काढत असल्याचं पाहायला मिळतय. या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी राखी आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण होतं. दोघींमध्ये मोठा वाद होतो. सुरुवातीला रुचिता राखीच्या बेडवर नेऊन काहीतरी ठेवते. त्यावरुन दोघींमध्ये प्रचंड वाद होतो..राखी संतापते आणि घरातला सगळा कचरा रुचिताच्या बेडवर जाऊन टाकेत. परंतु अशाप्रकार बिग बॉसच्या घरात घाण करणं हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे तिला शिक्षा करण्यात येईल असं बिग बॉस जाहीर करतात. बिग बॉस राखीला कन्फेशन रुममध्ये बोलतात. तसंच तिने केलेल्या चुकाबद्दल तिला सांगतात. .प्रोमोमध्ये बिग बॉसमध्ये 'राखी नाराज आहे मी. आता बिग बॉस वाट लावणार. राखी कन्फेशन रुममध्ये या. तुम्ही जी घराची अवस्था आहे. त्यामुळे आपल्यावर अॅक्शन घ्यायचं ठरवलं आहे. टीम राखीला बाहेर काढा' असं म्हणताना पहायला मिळताय. सध्या सोशळ मीडियावर बिग बॉसचा हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'नाना नसता तर लोकांनी मला मारलं असतं' जुनी आठवण सांगताना अशोक सराफ म्हणाले...'मी लोकांच्या तावडीत सापडलो असतो तर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.