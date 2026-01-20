Bigg Boss Marathi 6 Video : रुचिताला तिच्याच ग्रुपने घातली शेणाची आंघोळ ! "कर्माचं फळ मिळालं" प्रेक्षक खुश

Marathi Bigg Boss Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सतत काही ना काही ट्विस्ट घेऊन येतो आहे. प्रत्येक दिवशी घरात सतत काही ना काही घडत आहे. त्यातच आता बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात महत्त्वाचा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .घरात रुचिता,राधा, तन्वी आणि अनुश्री हा एक ग्रुप झाला आहे. ज्याला ते टोळी म्हणतात. पण आता ही टोळी रुचिताच्या वागण्यामुळे तिची साथ सोडणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, घरात शेणाचं घर आणि मेणाचं घर हा टास्क पार पडणार आहे. स्पर्धक ज्या स्पर्धकाला मेणाच्या घरात ठेवणार तो कॅप्टन्सीमध्ये सहभागी होईल. जो स्पर्धक शेणाच्या घरात जाणार तो कॅप्टन्सीमधून बाद होईल असं दाखवण्यात आलं आहे. त्यात अनुश्री आणि तन्वी दोघीही रुचिताला शेणाच्या घरात पाठवण्यासाठी मत देतात. राधा रुचिताला शेणाच्या घरात पाठवायला सांगते. तर अनुश्री "ती कुणाचंच ऐकून घ्यायला तयार नसते" असं म्हणते. तर रुचिता म्हणते की "मला वाटलेलं टोळी माझा साथ देईल असं मला वाटलेलं पण त्यांनी नाही दिला. या क्षणाला तरीही मला टोळीमधील कुणाला सपोर्ट करायचा नाहीये. " असं म्हणते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. "मिळालं कर्माच फळ रुचिता ला बरं झालं ","हिच्याच मैत्रिणी गद्दार निघाल्या","रुचिता शेणच आहे","तुम्ही चौघी स्वार्थी आहात, स्वार्थासाठी हा ग्रुप तयार झाला आहे मग तर असं होणारच " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रुचिता आता एकटी खेळणार की अजून कुणाशी वाद उकरून काढणार ? घरात कॅप्टन्सीसाठी कुणाची निवड केली जाणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8:00 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 : राकेशवरील आरोप हा अनुश्रीचा गेम ? स्पर्धकाच्या घाणेरड्या स्ट्रॅटेजीवर प्रेक्षक संतापले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.