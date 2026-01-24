Bhaucha Dhakka : "मस्तीत नाय शिस्तीत राहायचं" रितेश ओरडताना हसणाऱ्या विशाल-अनुश्रीची मोडली खोड

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चांगलाच गाजतोय. बिग बॉसचा दुसरा आठवडा गाजला ते टोळी विरुद्ध राकेश ग्रुपच्या भांडणांमुळे. अनुश्री मानेने प्राजक्ता शुक्रेला शिवीगाळ केली. आज भाऊच्या धक्क्यावर रितेश अनुश्रीला चांगलेच खडेबोल सुनावणार आहे. .बिग बॉस च्या मागच्या काही भागांमध्ये पाहायला मिळालं की ड्युटी न करणाऱ्या अनुश्रीला प्राजक्ताने विचारल्यावर तिने तिला शिवीगाळ केली. त्यावर घरात राडा झाला. पण आता रितेश अनुश्रीला तिच्या वागण्यावरून खडेबोल सुनावणार आहेत. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रितेश भाऊ अनुश्रीला भाऊच्या धक्क्यावर जाब विचारताना आणि कानउघडणी करताना दिसणार आहेत ."अनुश्री तुम्ही काय म्हणालात प्राजक्ता यांना आईला घेऊन आलीस आता बाबांना घेऊन ये." त्यावर विशाल आणि अनुश्री एकमेकांकडे बघून हसतात. तेव्हा रितेश चिडतो आणि इकडे बघायचं असं म्हणतो. रितेशचा राग पाहून अनुश्री घाबरते. "भावाला आणलाय सांगा आता काय सांगणार. हे बिग बॉसच घरं आहे इथे मस्तीत नाही शिस्तीत राहायचं." असं रितेश म्हणतो. त्यावर अनुश्रीकडे उत्तर नसतं. .आता अनुश्री आणि विशालची रितेश कशी शाळा घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अनुश्रीला नेमकं काय ऐकायला मिळणार, आणि या धक्क्यानंतर घरातील समीकरणं कशी बदलणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे..तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?’ची म्युझिक ट्रीट ! 'नक्षत्रांचे देणे’ या अजरामर गीताचे भावनिक रूप प्रेक्षकांसमोर