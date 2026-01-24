Premier

Bhaucha Dhakka : "मस्तीत नाय शिस्तीत राहायचं" रितेश ओरडताना हसणाऱ्या विशाल-अनुश्रीची मोडली खोड

Bigg Boss Marathi 6 Bhaucha Dhakka Week 2 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चा दुसरा भाऊचा धक्का आज पार पडणार आहे. रितेश अनुश्रीला चांगलेच खडेबोल सुनावणार आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 चांगलाच गाजतोय. बिग बॉसचा दुसरा आठवडा गाजला ते टोळी विरुद्ध राकेश ग्रुपच्या भांडणांमुळे. अनुश्री मानेने प्राजक्ता शुक्रेला शिवीगाळ केली. आज भाऊच्या धक्क्यावर रितेश अनुश्रीला चांगलेच खडेबोल सुनावणार आहे.

