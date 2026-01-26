Bigg Boss Marathi 6 : राधाचं एव्हिक्शन चूक की बरोबर ? प्रेक्षक सोशल मीडियावर म्हणाले..

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये दुसऱ्या आठवड्यात एव्हिक्शन पार पडलं. या एव्हिक्शनमध्ये राधा पाटील बिग बॉस मराठीच्या घरातून पार पडली. यामुळे अनेकांना धक्का बसला. प्रेक्षकांनी यावर कशी प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊया. .बिग बॉस मराठीच्या घरात राधाच्या एव्हिक्शनमुळे सगळ्यांनाच धक्का बसला. घरातील अनेक सदस्य रडू लागले. काही सोशल मीडियावर रिव्ह्यू करणाऱ्यांनी राधा बाहेर जाणार असल्याची घोषणा आधीच केली होती. तर काही ठिकाणी प्रभूचं नावही झळकत होतं. पण तरीही राधाच्या चाहत्यांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. .प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया राधाच्या एव्हिक्शननंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेली पाहायला मिळाली आहे. अनेक चाहत्यांना राधा बाहेर पडल्यानंतर धक्का बसला. "रोशन गरीब नसता तर राधा च्या जागी तो Evict झाला असता. काय करणार लोक खेळ नाही Sympathy कोणाला देता येईल ते बघतात. मागच्या वर्षी एक जिंकला तर दरवर्षी सगळे Contestant तीच Strategy Follow करणार. रोशन चांगला आहे पण खेळ अजून खेळावा ","या या या तारखा वाट बगत आहे आपल्या कार्यक्रम च्या","चुकीच्या संगतीचा परिणाम" अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांना दिल्या आहेत. .तर अनेकांनी अनुश्री जायला पाहिजे होती असंही मत मांडलं आहे. "ला वाटत हा राधाचा निर्णय असावा, कारण आता जत्रा यात्रा चालू होतील तिचा मुळे त्याचा टीम च नुकसान नको होईल म्हणून बाहेर आली असावी असं पण राधाचा आणि सागर कारंडे या दोघेची कॉमेडी छान होती" असंही काहीजण म्हणत आहेत. पण अनुश्री आणि रुचितावरही प्रेक्षक चिडले आहेत. पण आता त्यांचा खेळ सुधारणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .बिग बॉस मराठीच्या घरात वाईल्ड कार्ड एंट्री होणार आहे. कोण असेल हा स्पर्धक ? जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 Video : भाऊच्या धक्क्यावर विशाल-अनुश्रीला चांगलंच झापलं; "Women Card वापरून तुम्ही.."