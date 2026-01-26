Premier

Bigg Boss Marathi 6 : राधाचं एव्हिक्शन चूक की बरोबर ? प्रेक्षक सोशल मीडियावर म्हणाले..

Bigg Boss Marathi Radha Patil Eviction Reaction : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 च्या घरातून दुसऱ्या आठवड्यात राधा पाटील बाहेर पडली. तिच्या एव्हिक्शनवर प्रेक्षकांनी काय प्रतिक्रिया मांडल्या जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi Wild Card Entry

Bigg Boss Marathi Wild Card Entry

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये दुसऱ्या आठवड्यात एव्हिक्शन पार पडलं. या एव्हिक्शनमध्ये राधा पाटील बिग बॉस मराठीच्या घरातून पार पडली. यामुळे अनेकांना धक्का बसला. प्रेक्षकांनी यावर कशी प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
marathi entertainment
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.