Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठीतून 'ही' व्यक्ती झाली घराबाहेर ! एपिसोड दिसण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर चर्चा

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये दररोज नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. या घरात पहिल्या दिवसापासूनच घरात भांडण आणि राड्याला सुरवात झाली आहे. घरात दोन ग्रुप बनले आहेत. त्यातच आता या सिझनचं पहिलं एलिमिनेशन पार पडणार आहे. .बिग बॉसच्या पहिल्या आठवड्यात सगळेच सदस्य एलिमिनेशनपासून वाचले. पण बिग बॉस मराठीचा दुसऱ्या आठवड्यात मात्र एलिमिनेशन होणार असून नॉमिनेट 7 सदस्यांपैकी एक सदस्य बिग बॉसच्या घराला कायमचा रामराम करणार आहे. रविवारी हे एलिमिनेशन पाहायला मिळेल. .पण बिग बॉस मराठीचा रविवारचा एपिसोड प्रेक्षकांना पाहायला मिळण्यापूर्वीच सोशल मीडिया पेजेसवर एलिमिनेट झालेल्या सदस्याचं नाव फिरू लागलं आहे. गेले काही दिवस सोशल मीडियावर एक व्होटिंग ट्रेंड व्हायरल झाला आहे. या ट्रेंडनुसार रोशन भजनकरला सगळ्यात जास्त मत मिळाली आहेत. तर त्याच्या पाठोपाठ दिव्या शिंदे आणि करण सोनावणे यांनाही चांगली मतं प्रेक्षकांनी दिली आहेत. .सागर कारंडे, दीपाली सय्यद, अनुश्री माने यांनाही चांगले व्हॉट्स मिळाली आहेत पण सगळ्यात जास्त कमी वोट्स प्रभू शेळके, रुचिता जामदार आणि राधा पाटील यांच्या पदरात आले. त्यामुळे हे तिघंही कालपासून डेंजर झोनमध्ये होते. .सध्याच्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातमीनुसार आणि काही रेडिट युझर्सनी केलेल्या कमेंट्सनुसार राधा पाटील मुंबईकर ही घरातून एलिमिनेट होणारी पहिली स्पर्धक ठरली आहे. राधा घराबाहेर पडल्याच्या अनेक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. .पण अधिकृतपणे घरातून कोणता स्पर्धक बाहेर पडला आहे हे रविवारी संध्याकाळीच समजेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bhaucha Dhakka : "मस्तीत नाय शिस्तीत राहायचं" रितेश ओरडताना हसणाऱ्या विशाल-अनुश्रीची मोडली खोड