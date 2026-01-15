Premier

'गळा दाबला आणि...' ओमकार-विशालमध्ये तुफान हाणामारी, बिग बॉसच्या घरात नुसता राडा, नेटकरी म्हणाले...'डोकं फोडा आणि कॅप्टन व्हा'

BIGG BOSS MARATHI 6: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वात पहिल्याच कॅप्टन्सी टास्कने घरातील वातावरण तापलं आहे. ओमकार राऊत आणि विशाल कोटियन यांच्यात थेट हाणामारी झाली.
Apurva Kulkarni
Updated on

Omkar Raut and Vishal Kotian Get Physical in Captaincy Task: 'बिग बॉस मराठी'चं सहावं पर्व दिवसेंदिवस रंजक होत चाललं आहे. नुकतच बिग बॉसच्या घरात पहिला कॅप्टन्सी टास्क पार पडला. यामध्ये पावर की, आणि लवकर बझर दाबल्यामुळे तन्वी कोलते, प्राजक्ता शुक्रे आणि सोनाली राऊत या कॅप्टन्सीच्या उमेदवार ठरल्या आहे. आता कॅप्टन्सी टास्कद्वारे पहिला कॅप्टन घराला मिळणार आहे. दरम्यान याचवेळी कॅप्टन्सी टास्कसाठी घरात मोठा राडा झाल्याचं पहायला मिळालं.

