'गळा दाबला आणि...' ओमकार-विशालमध्ये तुफान हाणामारी, बिग बॉसच्या घरात नुसता राडा, नेटकरी म्हणाले...'डोकं फोडा आणि कॅप्टन व्हा'

Omkar Raut and Vishal Kotian Get Physical in Captaincy Task: 'बिग बॉस मराठी'चं सहावं पर्व दिवसेंदिवस रंजक होत चाललं आहे. नुकतच बिग बॉसच्या घरात पहिला कॅप्टन्सी टास्क पार पडला. यामध्ये पावर की, आणि लवकर बझर दाबल्यामुळे तन्वी कोलते, प्राजक्ता शुक्रे आणि सोनाली राऊत या कॅप्टन्सीच्या उमेदवार ठरल्या आहे. आता कॅप्टन्सी टास्कद्वारे पहिला कॅप्टन घराला मिळणार आहे. दरम्यान याचवेळी कॅप्टन्सी टास्कसाठी घरात मोठा राडा झाल्याचं पहायला मिळालं. .सुरुवातीला कॅप्टन्सी टास्कदरम्यान रुचिता आणि करण यांच्यात वाद झालेलं पहायला मिळालं. रुचिता करणसोबत पैज लावण्यासाठी पावर key त्याला देते. परंतु जेव्हा कॅप्टन्सीसाठी पावर key गरजेची असते, त्यावेळी रुचिता करणला key मागते खरी, परंतु तो देण्यास नकार देतो. ती त्याच्यासमोर खुप रडते, परंतु करण तिला पावर key देतच नाही. त्यामुळे तन्वी कोलते, प्राजक्ता शुक्रे आणि सोनाली राऊत तिघी कॅप्टन्सीच्या उमेदवार ठरतात..दरम्यान कॅप्टन्सी स्पर्धेवेळचा प्रोमो कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलाय. यामध्ये कॅप्टन्सी टास्क सुरु असताना ओमकार राऊत आणि विशाल कोटियन याच्या हाणामारी झाल्याचं पहायला मिळालं. यावेळी सुरुवातीला बाचाबाची झाली, त्यानंतर दोघांमध्ये भांडणंही झालं. ते भांडण इतकं विकोपाला गेलं की, दोघांनी एकमेकांवर उड्या घेतल्या. विशाल तर ओमकारच्या गळ्यावर हात ठेवताना पहायला मिळाला. यावेळी दिव्या आयुष दोघांमधलं भांडण सोडताना पहायला मिळाले..दरम्यान पहिल्याच आठवड्यात एवढ्या मोठ्या राड्याची किंमत घरातील स्पर्धकांना मोजावी लागणार आहे. घरात झालेल्या या वादात भाऊच्या धक्क्यामध्ये रितेश देशमुख खरडपट्टी घेणार का? तसंच बिग बॉस देखील यावर नक्की काय अॅक्शन घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .'ये तू मला शिकवणार' तन्वीची सागर कारडेंवर आरेरावीची भाषा, नेटकरी म्हणाले...'पहिले हिलाच बाहेर काढा'.