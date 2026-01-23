Premier
Bigg Boss Marathi Voting Trend : 'या' आठवड्यात बिग बॉसच्या घरात होणार धक्कादायक Eviction ! जाणून घ्या वोटिंग ट्रेंड
Colors Marathi Bigg Boss Marathi Latest Voting Trend : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये या आठवड्याचं एलिमिनेशन जवळ आलं आहे. वोटिंग ट्रेंडमध्ये कोण आहे आघाडीवर आणि कोण पिछाडीवर जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 गाजतोय. घरात अनेक गोष्टी घडताना दिसत आहेत. त्यातच घरातील एलिमिनेशन जवळ आलं आहे. त्यातच आता वोटिंग ट्रेंड चर्चेत आले आहेत. कोण आहे पहिल्या क्रमांकावर आणि कोण आहे शेवटच्या क्रमांकावर जाणून घेऊया.