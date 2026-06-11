आपला सुरज लवकरच बाबा होणार! आत्या जान्हवी किल्लेकरने चोरओटीचा व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्युज

Entertainment News : बिग बॉस मराठीमुळे चर्चेत आलेला सूरज चव्हाण लवकरच बाबा होणार आहे. सुरजची पत्नी संजना गरोदर आहे. गेल्या काही काळापासून याबाबतच्या चर्चा सुरु होत्या. अखेर अभिनेत्री आणि सुरजची मानलेली बहीण जान्हवी किल्लेकरने ही आनंदाची वाटणी शेअर केली..काही दिवसांपूर्वीच जान्हवीने जेजुरीला जाऊन सुरजची भेट घेतली होती. यावेळी तिने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये संजनाचा बेबी बंप सगळ्यांना दिसला होता. त्यामुळे सूरज बाबा होणार असल्याच्या चर्चा सगळीकडे रंगल्या होत्या. त्यातच आता जान्हवीने या बातमीवर शिक्कामोर्तब केल्याने अनेकजण खुश झाले आहेत. .मार्च महिन्यात जान्हवीने संजनाची चोरओटी भरली होती. याच व्हिडीओ तिने आता सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. संजनाची चोर ओटी भरल्यावर तिला आणि सूरजला जान्हवीने मायेने जवळ घेतले. साधारण गरोदर असताना तीन महिने पूर्ण झाल्यावर चोरओटी भरली जाते. .जान्हवीने या व्हिडिओला कॅप्शन दिलं आहे की,"मार्च महिन्यात भरलेल्या चोर ओटीचा video आत्ता share करतेय... कारण आत्ता confirmed सांगायला काहीच हरकत नाही की, आपला सुरज लवकरच "बाबा " होणारे..." अनेकांनी या व्हिडिओवर कमेंट करत सूरज आणि संजनाचं अभिनंदन केलं आहे. तर जान्हवीचंही कौतुक केलं आहे. .नोव्हेंबर 2025 मध्ये सूरज आणि संजनाचं लग्न झालं. संजना ही सुरजच्या चुलत मामांची मुलगी आहे. त्यांच्या लग्नाला अनेक मान्यवर मंडळींनी हजेरी लावली होती. .सस्पेन्स आणि भावनांचा दुहेरी डोस! बहुप्रतीक्षित 'राख'चा दुसरा ट्रेलर प्रदर्शित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.