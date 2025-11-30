'...यार त्याचं लग्न तरी लागूद्या' सुरजच्या लग्नात जान्हवी किल्लेकर संतापली, म्हणाली...

महाराष्ट्राचा 'गुलीगत किंग' सूरज चव्हाणचं 29 नोव्हेंबरला धुमधडाक्यात लग्न झालं. सुरज आणि संजना यांचा विवाहसोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. सुरज संजनाचा विवाहसोहळा सासरवड इथं पार पडला. सुरजच्या लग्नाला लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. लग्नाला आलेल्या लोकांना सुरजसोबत आणि उपस्थित सेलिब्रिटींसोबत फोटो काढायचे होते. परंतु एक क्षण असा आला की, लोकांनी गर्दी प्रचंड वाढली. ते सगळं पाहून जान्हवी किल्लेकर प्रचंड संतापली. तिने सगळ्यांना सहकार्य करण्याची विनंती केली. परंतु लोक ऐकत नसल्याने तिने प्रचंड संताप व्यक्त केला. .जान्हवी किल्लेकर 28 नोव्हेंबर रोजीच सुरजच्या लग्नासाठी त्याच्या गावी मोढवे इथं पोहचली होती. त्यावेळी तिने भावाची कलवरी म्हणून मेंहदी सुद्धा काढली. तसंच ती हळदीच्या कार्यक्रमात सुद्धा सहभागी झाली होती. जान्हवीनं लग्न मनापासून एन्जॉय केलं. लग्नात तिने भरपूर डान्स केला. तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु सुरजच्या लग्नात लोकांची गर्दी झाली आणि त्यांनी घातलेल्या गोंधळानंतर जान्हवी प्रचंड संतापली. .जान्हवी म्हणाली, 'तुम्ही लग्नाला आला आहात तर प्लीज त्याचं लग्न तरी लागूद्या. त्याचं लग्न वेळेत लागू नये असं तुम्हाला वाटतय का? तो खूप वैतागून बसलाय.. प्लीज! थोडावेळ समजून घ्या. तुम्हाला मी हात जोडून विनंती करते. प्लीज त्याचं लग्न होऊद्या. सर्वांचं डोकं आता फिरलय. तो आतमध्ये जाऊन बसलाय. प्लीज त्याला बाहेर येऊद्या.' असं ती व्हिडिओमध्ये म्हणताना दिसत आहे. .जान्हवीचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. अनेकांच्या व्हिडिओला कमेंट्स सुद्धा येताना पहायला मिळताय. जान्हवी बहिणीच्या नात्याने सुरजच्या प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानं तिचं कौतूक सुद्धा होतय. त्यात तिची ही भावाच्या लग्नासाठी तळमळ पाहून नेटकऱ्यांनी तिचं कौतूक केलय. सोशल मीडियावर नेटकरी कमेंट्स करत तिचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. .दरम्यान सुरजच्या लग्नात जान्हवी किल्लेकरसोबत धनंजय पोवार, पुरुषोत्तमदादा पाटील हे बिग बस मराठीतील मंडळी लग्नाला उपस्थित होती. तसंच अनेक राजकीय मान्यवरांनी सुद्धा लग्नाला उपस्थिती लावली होती. सुरजच्या लग्नाचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर सुरजच्या लग्नाचीच चर्चा सुरुये. . 'गुलीगत किंग'चा लग्नाचा बार उडाला! सुरज चव्हाणचा थाटामाटात पार पडला विवाहसोहळा, अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.