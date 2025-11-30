Premier

'...यार त्याचं लग्न तरी लागूद्या' सुरजच्या लग्नात जान्हवी किल्लेकर संतापली, म्हणाली...

Janhavi Killekar’s Angry Viral Video: बिग बॉस मराठी फेम सुरज चव्हाण आणि संजना गोफणे यांचा 29 नोव्हेंबर रोजी मोढवे इथे शाही विवाहसोहळा झाला. लग्नाला झालेल्या अवाढव्य गर्दीनंतर गोंधळ वाढल्याने जान्हवी किल्लेकर प्रचंड संतापली.
महाराष्ट्राचा 'गुलीगत किंग' सूरज चव्हाणचं 29 नोव्हेंबरला धुमधडाक्यात लग्न झालं. सुरज आणि संजना यांचा विवाहसोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. सुरज संजनाचा विवाहसोहळा सासरवड इथं पार पडला. सुरजच्या लग्नाला लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. लग्नाला आलेल्या लोकांना सुरजसोबत आणि उपस्थित सेलिब्रिटींसोबत फोटो काढायचे होते. परंतु एक क्षण असा आला की, लोकांनी गर्दी प्रचंड वाढली. ते सगळं पाहून जान्हवी किल्लेकर प्रचंड संतापली. तिने सगळ्यांना सहकार्य करण्याची विनंती केली. परंतु लोक ऐकत नसल्याने तिने प्रचंड संताप व्यक्त केला.

