सुरज चव्हाणचं लग्न नव्हे तर इव्हेंट, लग्नात उपस्थित राहणार बॉलिवूडचे दिग्गज कलाकार, लग्नपत्रिकेतून सेलिब्रिटींनी दिलं आग्रहाचं निमंत्रण

Suraj Chavan’s Grand Wedding : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण उद्या 29 नोव्हेंबर रोजी संजनासोबत लग्नबध्द होत आहे. काही दिवसांपासून त्यांच्या प्री-वेडिंग फोटोंची जोरदार चर्चा असून आता लग्नपत्रिकेचा फोटो सुद्धा व्हायरल झाला आहे.
बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण सध्या चर्चेत आहेत. बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर त्याची प्रचंड क्रेझ वाढली. आता सुरज चव्हाण लवकरच लग्नंबधनात अडकणार आहे. गेल्या काही दिवसापासून त्याच्या लग्नाची जोरदार तयारी सुरु आहे. सुरजची बायको कोण असेल हा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. परंतु कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता प्रभू वालावलकर हिच्या व्हिडिओमधून सुरज चव्हाणच्या होणाऱ्या बायकोची झलक पहायला मिळाली.

