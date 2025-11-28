सुरज चव्हाणचं लग्न नव्हे तर इव्हेंट, लग्नात उपस्थित राहणार बॉलिवूडचे दिग्गज कलाकार, लग्नपत्रिकेतून सेलिब्रिटींनी दिलं आग्रहाचं निमंत्रण

बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण सध्या चर्चेत आहेत. बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर त्याची प्रचंड क्रेझ वाढली. आता सुरज चव्हाण लवकरच लग्नंबधनात अडकणार आहे. गेल्या काही दिवसापासून त्याच्या लग्नाची जोरदार तयारी सुरु आहे. सुरजची बायको कोण असेल हा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. परंतु कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता प्रभू वालावलकर हिच्या व्हिडिओमधून सुरज चव्हाणच्या होणाऱ्या बायकोची झलक पहायला मिळाली. .अंकिताने लग्नाच्या शॉपिंगसाठी मदत केली होती. तसंच अंकिताने कपड्यांसह दागिन्याच्या खरेदीसाठी सुद्धा त्यांची मदत केली होती. दरम्यान उद्या म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्याच्या पत्नीचं नाव संजना असं आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या प्री-वेडिंगचे फोटो सुद्धा व्हायरल झाले आहेत. तसंच आता यात सुरजची लग्नपत्रिका सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे..सुरज चव्हाण याचं लग्न म्हणजे एक मोठा इव्हेंट असल्यासारखं वाटत आहे. कारण लग्नात केवळ मराठी कलाकार नाहीतर बॉलिवूड कलाकार सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. व्हायरल पत्रिकेनुसार प्रमुख उपस्थिती सुप्रिया सुळे, अजित पवार आणि सुनित्रा पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेते उपस्थित राहणार आहे. याच बरोबर त्यांच्या लग्नात बिग बॉस पोस्ट शेअर करत बॉलिवूडमधील दिग्गज कलाकार उपस्थित राहणार असल्याचं सांगितलं. .यामध्ये बॉलिवूडमधील कलाकार रितेश देशमुख, अक्षय कुमारसह अशोक सराफ पॅडी कांबळे, वर्षा उसगावकरसह बिग बॉसच्या घरातील सर्व स्पर्धक लग्नात उपस्थित राहणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर सुरज चव्हाण याच्या लग्नाच्या पत्रिकेचा फोटो व्हायरल होतोय..Swanandi Mangalsutra Trend: जान्हवीनंतर आता स्वानंदीचं मंगळसूत्र ट्रेण्डवर, तेजश्रीच्या हटके स्टाईलला पसंती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.