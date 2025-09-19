Bin Lagnachi Goshta : बॉलिवूडकरांनी केलं 'बिन लग्नाची गोष्ट’चे कौतुक; सिनेमाची होतेय चर्चा

आदित्य इंगळे दिग्दर्शित ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून प्रेक्षक व समीक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळतोय.चित्रपटात ‘टाईम शेअरिंग’ या हटके संकल्पनेवर भाष्य करत नातेसंबंधांवर वेगळ्या पद्धतीने प्रकाशझोत टाकला आहे.प्रिया बापट–उमेश कामत, निवेदिता सराफ–गिरीश ओक, सुकन्या मोने–संजय मोने या जोडप्यांच्या उत्तम अभिनयाने चित्रपटाला वेगळीच ताकद मिळाली आहे..Marathi Entertainment News : आदित्य इंगळे दिग्दर्शित ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून चित्रपटाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. समीक्षक, प्रेक्षक आणि संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीतून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत असतानाच महाराष्ट्राच्या ‘लय भारी’ जोडीने या चित्रपटातील क्यूट कपलचे भरभरून कौतुक करत, त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. बॉलिवूडमधील सुभाष घई, गजराज राव यांसारख्या नामवंत कलाकारांनी आणि बॉलिवूड क्रिटिक्सनीही या चित्रपटाची स्तुती केली आहे. .या चित्रपटाचा विषयही प्रेक्षकांना खूप वेगळा आहे. नातेसंबंधांवर भाष्य करताना यात ‘टाईम शेअरिंग’सारख्या एका हटके संकल्पनेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. त्यात मराठीतील लोकप्रिय कपल प्रिया बापट- उमेश कामत, निवेदिता सराफ- गिरीश ओक आणि सुकन्या मोने - संजय मोने यांनी आपल्या सदाबहार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. .कथानक, आकर्षक गाणी आणि दिग्दर्शनाची मांडणी यामुळे हा चित्रपट एकंदरीत सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना भावत आहे. सिनेमागृहात प्रेक्षक कधी मनसोक्त हसत आहेत तर काही प्रसंग त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणतात. सध्या या चित्रपटाचे शोज हाऊसफुल्ल होत असून, सिनेमागृहात ‘बिन लग्नाची गोष्ट’चा धुमाकूळ सुरू आहे..गॉडगिफ्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लि. आणि एस. एन. प्रॉडक्शन्स निर्मित या चित्रपटाची कथा समीर कुलकर्णी यांची असून, दिग्दर्शनाची धुरा आदित्य इंगळे यांनी सांभाळली आहे. प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ, गिरीश ओक, सुकन्या मोने आणि संजय मोने यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेला हा सिनेमा प्रेक्षकांना नात्यांची एक नवी आणि मनाला भिडणारी सफर घडवत आहे..FAQ's : Q1. ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?➡️ आदित्य इंगळे.Q2. या चित्रपटाची खास संकल्पना कोणती आहे?➡️ नातेसंबंधांवर आधारित ‘टाईम शेअरिंग’ ही हटके संकल्पना.Q3. चित्रपटात कोणती लोकप्रिय मराठी जोडपी झळकली आहेत?➡️ प्रिया बापट–उमेश कामत, निवेदिता सराफ–गिरीश ओक आणि सुकन्या मोने–संजय मोने.Q4. बॉलिवूडमधील कोणत्या दिग्गजांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं आहे?➡️ सुभाष घई आणि गजराज राव.Q5. प्रेक्षक व समीक्षकांचा प्रतिसाद कसा आहे?➡️ जबरदस्त सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय, कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.."‘दशावतार’ कथा कोकणची, व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची!!" उद्धव ठाकरेंनी केलं सिनेमाचं भरभरून कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.