बॉबी देओलला पाहण्यासाठी चाहत्यांची तुफान गर्दी! 'आश्रम ४'च्या शूटिंगचं ठिकाणच बदललं?

AASHRAM FAME BOBBY DEOL FACES HUGE FAN CROWD DURING SHOOTING: अभिनेता बॉबी देओल याची लोकप्रियता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एखाद्या कलाकाराची लोकप्रियता त्याच्या चित्रपटांच्या किंवा वेबसीरिजच्या यशावरून मोजली जाते; मात्र, कधी कधी चाहत्यांची प्रचंड गर्दी चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकावरही परिणाम करू शकते. अभिनेता बॉबी देओल याच्याबाबतीत सध्या असाच प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या लोकप्रियतेमुळे 'आश्रम' या बहुचर्चित वेबसीरिजच्या चौथ्या भागाच्या चित्रीकरणासाठी निर्मात्यांना ठिकाण बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगितले जात आहे..प्रकाश झा दिग्दर्शित 'आश्रम' या वेबसीरिजमध्ये बॉबी देओलने साकारलेली बाबा निराला ही भूमिका विशेष गाजली. या भूमिकेतील त्याचा वेगळा अंदाज, प्रभावी संवादफेक आणि नकारात्मक छटा असलेली व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. या सीरिजमुळे बॉबी देओलच्या कारकिर्दीला नव्याने उभारी मिळाली आणि त्याच्या लोकप्रियतेतही मोठी वाढ झाली. त्यामुळे या सीरिजच्या पुढील भागाची प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली आहे..जयपूरमध्ये चित्रीकरणाची तयारी, चाहत्यांची गर्दी ठरली अडचणमिळालेल्या माहितीनुसार, 'आश्रम ४'च्या चित्रीकरणासाठी जयपूरमध्ये तयारी सुरू होती. मात्र, बॉबी देओलला पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी होण्याची शक्यता आणि त्यामुळे शुटिंगदरम्यान निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन निर्मात्यांनी नियोजित ठिकाणाबाबत पुन्हा विचार केला. एखाद्या लोकप्रिय कलाकाराच्या चित्रीकरणाच्या ठिकाणी चाहत्यांची गर्दी झाल्यास शूटिंगच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच कलाकार आणि चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमच्या सुरक्षेची काळजी घेणेही आवश्यक ठरते..शुटिंगदरम्यान वारंवार व्यत्यय येऊ नये आणि काम नियोजित वेळेत पूर्ण करता यावे, यासाठी निर्माते वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. बॉबी देओलची लोकप्रियता पाहता चित्रीकरणाचे ठिकाण निवडताना सुरक्षेला आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे या घटनेवरून दिसून येते..'गुलाल उधळला देवा तुझा छबिना चालला' एश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.